Страх висадки десанту ЗСУ: окупанти в Криму риють окопи, траншеї та підсилюють берегову лінію - ГУР

Окупанти РФ на Кримському півострові встановлюють, в тому числі, "зуби дракона", якими вони планують зупиняти військову техніку армії України.

На окупованому Кримському півострові загарбники готуються до приходу ЗСУ / Колаж ГУР Міноборони України

Загарбники Росії в окупованому Криму побоюються висадки десанту ЗСУ та проводять заходи, спрямовані на додаткове зміцнення берегової лінії. Вони встановлюють мінні загородження, риють окопи і траншеї. Також росіяни ставлять пірамідки "зуби дракона" в надії зупинити українську техніку. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, окупанти на Кримському півострові проводять підготовку до відбиття атак сил оборони України.

Зокрема, вони намагаються зміцнити берегову лінію, оскільки побоюються висадки українського десанту. Нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району росіяни почали обладнувати мінні загородження, а також вирили окопи та траншеї.

Крім того, ставляться і бетонні пірамідки "зуби дракона" – такі загородження нібито повинні зупинити військову техніку ЗСУ. Окупанти встановлюють їх і на інших окупованих територіях України.

Ділянка, де окупанти зміцнюються в Криму / ГУР

"Зуби дракона" в Криму / ГУР

Знак стоп в Криму / ГУР

Окопи в Криму / ГУР

Війна Росії проти України

У The Washington Post раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що на Заході побоюються затягування війни РФ проти України на десятиліття через Кримський півострів. Деякі політики західного світу вважають, що "угода щодо Криму" може призвести до завершення військових дій.

У WP також вказали на переживання Заходу щодо можливого застосування Путіним ядерної зброї у разі спроби армії України звільнити Крим. Журналісти відзначили, що "спадщина Путіна" може зруйнуватися після втрати Москвою окупованого півострова.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ наблизяться до Кримського півострова після звільнення Мелітополя Запорізької області. Місто Мелітополь він назвав ключем до всієї російської "оборони" захопленого півдня.

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