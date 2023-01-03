Носії ядерної зброї Росії в Криму і ризики ударів: в ГУР дали оцінку ситуації

Військова розвідка України знає, де розташована ядерна зброя агресора Росії, і стежить за її переміщенням, сказав представник ГУР Андрій Черняк.

У Росії в окупованому Криму є носії ядерної зброї - ГУР / Колаж Pixabay, ua.depositphotos.com

Окупант Росія в захопленому Криму розмістила носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Військова розвідка України знає про переміщення російської тактичної ядерної зброї та її розташування. Ризик застосування її Москвою існує, проте Київ сподівається, що світ не допустить катастрофи. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що російські окупанти в захопленому Криму розмістили носії ядерних боєприпасів – кораблі, підводні човни, літаки і наземні комплекси.

"Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму на даний час розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки і наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є", - сказав Черняк.

Також він зазначив, що Україна стежить за переміщеннями російської тактичної зброї і знає, де її розташували.

Розмірковуючи про можливі ризики нанесення загарбником Росією ядерного удару, він сказав, що "країна-окупант здатна на все".

"Однак сподіваємося, міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", - підкреслив Андрій Черняк.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що армії України для того, щоб дістатися до адміністративних кордонів із захопленим Кримом, знадобиться просунутися на 84 кілометри до Мелітополя.

За його словами, звільнення Мелітополя допоможе встановити вогневий контроль над "сухопутним коридором" окупантів і Перекопським перешийком.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що агрессор Росія побоюється висадки українського десанту в окупованому Криму і вже проводить роботу над зміцненням берегових ліній. Загарбники встановлюють мінні загородження, риють траншеї і окопи в надії зупинити бронетехніку ЗСУ.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін може зберегти владу в Росії навіть після того, як ЗСУ звільнять Крим. На думку експерта, пропаганда подасть дану інформацію як "перемогу над НАТО і Україною" з, мовляв, збереженням кордонів держави-агресора.

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