Звільнення Криму і Донбасу в 2023 році: Тука оцінив шанси на швидку перемогу

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував ймовірність виходу на кордони України 1991 року в 2023 році.
"Прогнози про повернення в 2023 році на кордони 1991 року – це безвідповідальні заяви. Такі прогнози я чув неодноразово, але жоден з авторів не навів вагомих аргументів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Співрозмовник зазначив, що вихід на міжнародно визнані кордони України передбачає взяття таких великих населених пунктів як Луганськ і Донецьк.
"А Крим - це взагалі окрема історія. Нам потрібно ще сто разів подумати про те, яким чином реалізовувати процес звільнення Криму, що робити з тими власниками російських паспортів, які знаходяться в Криму. Тому такі шапкозакидацькі заяви неприпустимі", - додав Тука.
Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.
Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.
Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.
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