"Ми зайдемо туди зі зброєю в руках": Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим

Крим буде повернуто комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

Кирило Буданов розповів, як Україна поверне Крим / Фото УНІАН

Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net.

Коментуючи побоювання в західних країнах про те, що Крим є "червоною лінією", Буданов сказав, що йому нецікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу.

"У мене протилежна думка. Ми повернемо назад всі втрачені території", - упевнений начальник ГУР.

За словами Буданова, Україна поверне всі втрачені території.

"Україна - країна, визнана в межах 1991 року. Хто з цим не згоден – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни і з новими основами ООН", - сказав він.

Буданов вважає, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Буданов натякнув, що вже влітку 2023 Крим буде під контролем України. Відповідаючи на запитання про те, куди найкраще поїхати у відпустку наступного літа, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого завдаватимуть ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті й тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

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