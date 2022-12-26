glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми зайдемо туди зі зброєю в руках": Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим

26 грудня 2022, 09:23
Крим буде повернуто комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

Кирило Буданов, Крим
Кирило Буданов розповів, як Україна поверне Крим / Фото УНІАН

Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net.

Коментуючи побоювання в західних країнах про те, що Крим є "червоною лінією", Буданов сказав, що йому нецікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу.

"У мене протилежна думка. Ми повернемо назад всі втрачені території", - упевнений начальник ГУР.

За словами Буданова, Україна поверне всі втрачені території.

"Україна - країна, визнана в межах 1991 року. Хто з цим не згоден – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни і з новими основами ООН", - сказав він.

Буданов вважає, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.

"Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — зазначив він.

Буданов натякнув, що вже влітку 2023 Крим буде під контролем України. Відповідаючи на запитання про те, куди найкраще поїхати у відпустку наступного літа, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого завдаватимуть ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті й тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

Інші новини:

війна в Україні Міноборони України новини України новини Криму війна Росії та України Кирило Буданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - фініш, Левам - магія, Рибам - перехрестя

10:59

Рогозіну загрожує параліч через осколок в шийному хребці

10:51

"Тільки посилить НАТО": експерт оцінив перспективи входу України в Альянс і в ЄС

10:38

Удар двома ракетами: подробиці атаки на авіабазу РФ в ЕнгельсіВідео

10:18

"Цей козир поки полежить у кишені": у Білорусі готуються до потенційного наступу - експерт

Реклама
10:00

Гороскоп на тиждень 26 грудня-1 січня: Левам - конфлікти, Рибам - нервозність, Козерогам - новини

09:43

"Росія може здійснити ще 2-3 масових обстріли": Буданов пояснив, яка в РФ ситуація з ракетамиВідео

09:30

Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2022: Тельцям - купа справ, Левам - зміни, а Рибам - новини

09:24

Любовний гороскоп на тиждень 26 грудня - 1 січня: розставання, біль і нові зустрічіВідео

09:23

"Ми зайдемо туди зі зброєю в руках": Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим

09:14

Навіщо Байден говорить про можливість зустрічі в бункерним дідомПогляд

09:09

У лютому Путін піде на Київ і захоче захопити Рівненську АЕС: тривожний прогноз астрологаВідео

09:00

Жіночий гороскоп на тиждень 26 грудня - 1 січня: напруга, завершення справ і легкістьВідео

09:00

Центр впливу в НАТО перейде в Східну Європу, Україна і Польща задаватимуть тон – ЗагороднійВідео

08:57

У РФ раптово помер глава компанії, яка випускала носії "Калібрів" для обстрілів України

08:45

Мінімальна зарплата в Україні 2023: яка буде і чи чекати підвищенняВідео

08:42

Генерал пояснив, чому Захід затягує війну в УкраїніВідео

08:34

Чому вороги не можуть перейти в наступ на ЗСУ: пояснення британської розвідкиВідео

08:15

"Весна" увірветься в Україну: синоптик здивував прогнозом погоди на січень 2023 рокуВідео

08:00

Китайський гороскоп 2023: романтичні пригоди, успіх в кар'єрі і довгоочікуваний відпочинок у рік КроликаВідео

Реклама
07:59

З Новим роком кролика: красиві листівки-привітання з 2023

07:47

Послом України в Болгарії призначили сексолога та експерта з коштовностей без дипломатичного досвіду - ЗМІ

07:30

"Не військовими даними": в МВС пояснили, чим Суровікін відрізняється від інших генералів ПутінаВідео

07:30

Гороскоп на січень 2023 року: Венера, Меркурій і Марс заберуть сили, а Сонце допоможе

06:53

"Бавовна" в Росії: на стратегічному аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухиВідео

06:47

Путін хоче знищити системи Patriot в Україні іранськими ракетами і дронами – ForbesВідео

06:01

Макрон став політичним навіженимПогляд

05:20

Україну чекає аномальна погода перед Новим роком: синоптик дав прогноз на 1 січняВідео

04:00

Як правильно приготувати найсмачнішу розчинну каву

03:20

Неймовірний торт на Новий рік за 30 хвилин: унікальний рецепт Медовика з 1 секретним інгредієнтомВідео

03:00

"Ймовірність наступу існує": експерт пояснив, коли зникне загроза з боку БілорусіВідео

02:51

Душевні привітання з ювілеєм 65 років, листівки до свята жінкам і чоловікам

02:02

"Роки беруть своє": Волочкова мало не вбилася, сідаючи на шпагат

01:35

Як за 3 секунди дізнатися, що м'ясо зіпсувалося: прості трюки на замітку господинямВідео

00:51

Прикмети на 26 грудня: всі важливі традиції і заборони в небезпечний день грудняВідео

00:07

"Війна не закінчиться в березні": генерал ЗСУ закликав готуватися до затяжного протистояння РФ

25 грудня, неділя
23:25

Цинізм вражає: Іран заявив, що його дрони є "вкрай ефективними" у війні РФ проти УкраїниВідео

22:50

ЗСУ провели успішний штурм позицій окупантів та знищили чимало ворогівВідео

22:11

Комендантська година в новорічну ніч: як каратимуть українцівВідео

22:00

Що вам сподобалося найбільше: тест по картинці розповість про найближче майбутнє

Реклама
21:50

"Вся необхідна зброя буде": Кулеба зробив гучну заяву щодо військової допомоги УкраїніВідео

21:22

Росія спробує зробити останні дні перед Новим роком темними: Зеленський попередив українцівВідео

20:50

Як швидко очистити мікрохвильовку від жиру: 5 чудо-фішок, про які знають лише досвідчені господині

20:40

Китай цинічно виправдав свою позицію щодо війни в Україні та заявив про поглиблення співпраці з РФВідео

20:21

Окупанти зазнають великих втрат: Жданов розповів, як росіяни шарахаються від HIMARSВідео

20:10

Прикмети на 27 грудня: які 3 речі не можна робити в цей день, щоб біду не накликати на себеВідео

19:50

"Русь гідна найкращого": російська співачка поскаржилася на війну в УкраїніВідео

19:30

Запах слабкості: у чому головний прорахунок ПутінаПогляд

19:26

Путін назвав причину війни в Україні та заявив, що 99,9% росіян готові все покласти в інтересах РФВідео

19:09

Жодної паузи взимку на війні не буде: у ЗСУ заявили, що продовжать бити війська РФ на фронтіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти