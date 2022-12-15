"Треба подолати відстань у 84 км": Залужний оцінив шанси України повернути Крим

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що просування до Криму стане можливим лише тоді, коли Україна отримає відповідні ресурси від західних партнерів.

Залужний оцінив шанси України повернути Крим / Facebook Залужний, 93-я ОМБр Холодний Яр

Українські захисники повернуть Крим, якщо просунуться на кілька кілометрів вглиб фронту. Для цього ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

"Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж HIMARS і так далі", - пояснив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що просування стане можливим лише тоді, коли Україна отримає відповідні ресурси від західних партнерів. За його словами, наразі українські військові не можуть проводити нові великі операції з тим озброєнням, яке вони мають.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", - заявив Залужний.

З такими ресурсами, за словами головнокомандувача, Україна цілком реально може вийти на рубежі 23 лютого. Залужний підкреслив, що наразі українська влада працює над тим, аби наша армія отримала необхідне озброєння.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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