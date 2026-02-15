Рус
Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Дар'я Пшеничник
15 лютого 2026, 11:05
Вдень у західних і північних областях прогнозують значний сніг та мокрий сніг.
Зима
До України суне негода / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • В Україні 15 лютого очікується погіршення погоди та жовтий рівень небезпеки
  • У багатьох регіонах - опади та ожеледиця, місцями сильний вітер
  • У Києві - сніг і мороз із ризиком ускладнень для транспорту

відео дня

У четвер, 15 лютого, низка регіонів України опиниться під впливом складних погодних умов. За даними Укргідрометцентру, очікуються інтенсивні опади, ожеледиця та поривчастий вітер, у зв’язку з чим оголошено жовтий рівень небезпечності.

У нічні години помірні опади пройдуть у західних областях та на Вінниччині. Вдень негода посилиться: у західних і північних регіонах прогнозують рясний сніг та мокрий сніг, місцями - налипання снігу та ожеледицю на автошляхах. У Черкаській та Полтавській областях синоптики попереджають про значний дощ із переходом у мокрий сніг.

Температура повітря на Заході та Півночі коливатиметься від –1 до –6 °C, а в окремих районах північних областей уночі можливе зниження до –9 °C. На решті території країни очікується від –2 до +3 °C.

Вітер переважно північно‑східний та південно‑східний, 7–12 м/с, у Карпатах і на Півдні пориви посилюватимуться до 15–20 м/с.

Київ та область: сніг, ожеледиця і мінусова температура

У столиці та області вдень прогнозують інтенсивний сніг і мокрий сніг, налипання та ожеледицю. Температура в Києві становитиме –4…–6 °C уночі та –1…–3 °C удень.

Жовтий рівень небезпеки означає підвищений ризик для пішоходів і водіїв, а також можливі перебої в роботі транспорту та інфраструктури. Метеорологи закликають громадян бути уважними та обережними на вулиці.

Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Діденко попереджала, що 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підкреслила, що повернення зими буде недовгим.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр
