Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

У четвер, 15 лютого, низка регіонів України опиниться під впливом складних погодних умов. За даними Укргідрометцентру, очікуються інтенсивні опади, ожеледиця та поривчастий вітер, у зв’язку з чим оголошено жовтий рівень небезпечності.

У нічні години помірні опади пройдуть у західних областях та на Вінниччині. Вдень негода посилиться: у західних і північних регіонах прогнозують рясний сніг та мокрий сніг, місцями - налипання снігу та ожеледицю на автошляхах. У Черкаській та Полтавській областях синоптики попереджають про значний дощ із переходом у мокрий сніг.

Температура повітря на Заході та Півночі коливатиметься від –1 до –6 °C, а в окремих районах північних областей уночі можливе зниження до –9 °C. На решті території країни очікується від –2 до +3 °C.

Вітер переважно північно‑східний та південно‑східний, 7–12 м/с, у Карпатах і на Півдні пориви посилюватимуться до 15–20 м/с.

Київ та область: сніг, ожеледиця і мінусова температура

У столиці та області вдень прогнозують інтенсивний сніг і мокрий сніг, налипання та ожеледицю. Температура в Києві становитиме –4…–6 °C уночі та –1…–3 °C удень.

Жовтий рівень небезпеки означає підвищений ризик для пішоходів і водіїв, а також можливі перебої в роботі транспорту та інфраструктури. Метеорологи закликають громадян бути уважними та обережними на вулиці.

