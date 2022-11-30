"Хотіли усі разом зґвалтувати доньку": житель Козачої Лопані розповів, як окупанти катували його сім’ю

Житель Козачої Лопані розповів, як окупанти катували його сім’ю/ скрін

Житель селища Козача Лопань на Харківщині, депутат місцевої громади Олег Дігало розповів, що під час окупації російські солдати катували місцевих мешканців. Село понад пів року було в окупації. У цей час загарбники забирали мирних людей у катівні, тримали там їх по багато діб і жорстоко знущалися.

Свою історію чоловік розповів "Радіо Свобода". Він зазначає, що з перших днів окупації його родина зібралася в одному будинку. Там жили глава сім’ї, його дружина, 29-річний син, 17-річна донька та племінник з дружиною і дитиною.

Одного дня до них на подвір’я увірвалися окупанти, пробивши залізні ворота бронетранспортером. Усіх чоловіків з сім’ї забрали у катівню, яку облаштували на залізничному вокзалі, жінок залишили вдома.

Син Олега Дігало має інвалідність через гемофілію – хворобу, при якій кров погано згортається і є ризик для життя людини навіть за незначних травм. Коли загарбники почали бити сина, батько кричав, щоб вони не робили цього, адже це було для нього смертельно небезпечно.

"Син – інвалід дитинства. В нього гемофілія. Коли нас забрали туди в підвал, я дуже кричав, просив, щоб його не били. В нього гемофілія, його не можна бити, бо не зупиниться кров. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Племінник мій Артем кричав: "Не бийте мого брата". Він знав, що його будуть бити наступним, і його били, але він мовчав, терпів", – розповів чоловік.

Сина і племінника протримали у катівні 3 дні, а на четвертий відпустили. Олега Дігало тримали там 8 днів. Після цього перевезли до Гоптівки, де протримали в підвалі 2 дні. Там його підвішували за руки, били палицями, кололи в ноги якісь уколи і катували током.

Також чоловіку погрожували, що привезуть його 17-річну доньку і усі російські солдати її ґвалтуватимуть на його очах, але, на щастя, цього не зробили.

Олег зазначає, що його катували, тому що він депутат. Також він розповів, що до катівні привозили дуже багато цивільних.

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Катівні російських окупантів на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що звірства росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів. Загарбники знущаються й катують живих людей, влаштовують депортації жителів та спалюють населені пункти. Він нагадав, що на вокзалі в Козачій Лопані на Харківщині знайшли приміщення для тортур із інструментами для тортур струмом. Зеленський зазначив, що тортури були практикою росіян на окупованих територіях.

В Ізюмі на Харківщині після звільнення міста від окупантів виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині. Після цього стало відомо, що було знайдено ще два таких місця.

Наприкінці вересня СБУ виявила ще одну катівню російських загарбників, де вони знущалися над українцями – у селі Липці на деокупованій Харківщині. Катівню окупанти облаштували у приміщенні, де на той час розташовувалася так звана "народна міліція лнр".

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