Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"

РФ оголосила Олексія Арестовича в міжнародний розшук. Після цього він заявив, то Росія розуміє лише мову сили.

Арестович змінив свій "мирний план" / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

Арестович назвав росіян "неадекватними"

Ексглава ОП відмовився від ідеї віддати РФ території України

Арестович тепер говорить лише про можливу зупинку по лінії фронту

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович нещодавно дав інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак, у якому заявив, що в разі обрання його президентом, він готовий віддати країні-агресору чотири області України і Крим. Через день після того, як інтерв'ю було опубліковано, він відмовився від своїх слів.

7 жовтня під час ефіру на YouTube-каналі блогера і журналіста Олександра Шелеста, якого занесено до списку проросійських медіа Центром протидії дезінформації при РНБО, Арестович заявив, що тепер "ні про які чотири області й мови бути не може".

Арестович розкритикував РФ після оголошення його в міжнародний розшук і заявив, що росіяни розуміють лише мову сили.

"Що вони роблять? Вони наступного дня цій людині, яка проводила умоглядний експеримент, оголошують її в міжнародний розшук. Ви розумієте, з ким ми маємо справу в їхній особі? Вони неадекватні, реально. Саме тому дійшло до "Томагавків", саме тому дійде і далі. Тому що ці люди не розуміють уявних експериментів, хороших пропозицій тощо. Вони розуміють тріск зламаної сапатки і хребта. І лише так з ними можна розмовляти. По-іншому не виходить", - сказав він.

Також Арестович додав, що свої слова назад не забирає та продовжує виступати "за мир". Однак уже відкидає свої попередні заяви про умовну віддачу Росії чотирьох українських областей і Криму.

"Тому, як нам делікатно сказати, я, звісно, за мир, і жодні свої слова назад не забираю, але про жодні чотири території, чотири області вже не йдеться і не може йти. Може йтися лише про зупинку по лінії фронту. Де вона буде реально - подивимося. Вони ще Донецьку [область] не взяли. Друге: вони математично повинні зрозуміти, що продовження війни - це марна річ", - додав блогер.

Дивіться відео - Арестович "перевзувся" і переглянув свої слова про передачу територій Росії:

Скандальний "мирний план" Арестовича

Як писав Главред, в інтерв'ю Ксенії Собчак Олексій Арестович заявив, що в разі обрання його президентом України він готовий поїхати в Москву і домовлятися з російським диктатором Путіним. Зокрема, він готовий віддати країні-агресору Росії "чотири області та Крим".

"Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими. Віддаю на умовах як ФРН і НДР", - сказав Арестович.

За його словами, він готовий був би вивести українські війська з цих територій та виставити їх по новій лінії зіткнення.

"Як у Кореї. Тридцять сьома паралель. І підписуємо мирну угоду та перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна за цією лінією не відновилася ніколи. Або по іншій лінії. Будь-якій. І так далі. З урахуванням Білорусі. Тут треба Білорусь ще враховувати. Вона - ключовий фактор", - заявив Арестович.

Дивіться відео - Арестович розповів Собчак про свій "мирний план":

Арестовича оголосили в міжнародний розшук

7 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ оголосила в міжнародний розшук Олексія Арестовича у "кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ".

У жовтні 2023 року стало відомо, що колишнього радника ОП оголосили в розшук у Росії.

У лютому 2024-го Олексія Арестовича заочно заарештував російський суд.

Виїзд Арестовича з України та санкції

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020-го до січня 2023-го був стратегічним радником із комунікацій в Офісі президента України.

Арестович був звільнений з посади радника ОП у січні 2023 року за власною заявою після скандальних висловлювань про російську ракету, яка зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі.

Після удару окупантів РФ по житловому будинку Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.

Після цього в Повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ наразі не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

24 січня 2024 року в інтерв'ю Анні Олицькій Арестович говорив, що мешкає в Нью-Йорку й орендує житло в районі Central Park. Як саме йому вдалося виїхати під час повномасштабної війни, він не розповів, але сказав, що зробив це законно.

1 лютого NGL.media повідомило, що колишній 48-річний радник ОП зміг виїхати з України завдяки листу від Головного управління розвідки.

У ГУР заявили, що не надавали Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон". У Державній прикордонній службі не підтвердили дані, що він покинув Україну на підставі такого листа.

У травні 2025 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти Арестовича.

У своїх ефірах Арестович неодноразово заявляв про свої президентські амбіції.

