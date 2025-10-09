Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"

Анна Ярославська
9 жовтня 2025, 08:36
464
РФ оголосила Олексія Арестовича в міжнародний розшук. Після цього він заявив, то Росія розуміє лише мову сили.
Путін, Арестович
Арестович змінив свій "мирний план" / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

  • Арестович назвав росіян "неадекватними"
  • Ексглава ОП відмовився від ідеї віддати РФ території України
  • Арестович тепер говорить лише про можливу зупинку по лінії фронту

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович нещодавно дав інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак, у якому заявив, що в разі обрання його президентом, він готовий віддати країні-агресору чотири області України і Крим. Через день після того, як інтерв'ю було опубліковано, він відмовився від своїх слів.

7 жовтня під час ефіру на YouTube-каналі блогера і журналіста Олександра Шелеста, якого занесено до списку проросійських медіа Центром протидії дезінформації при РНБО, Арестович заявив, що тепер "ні про які чотири області й мови бути не може".

відео дня

Арестович розкритикував РФ після оголошення його в міжнародний розшук і заявив, що росіяни розуміють лише мову сили.

"Що вони роблять? Вони наступного дня цій людині, яка проводила умоглядний експеримент, оголошують її в міжнародний розшук. Ви розумієте, з ким ми маємо справу в їхній особі? Вони неадекватні, реально. Саме тому дійшло до "Томагавків", саме тому дійде і далі. Тому що ці люди не розуміють уявних експериментів, хороших пропозицій тощо. Вони розуміють тріск зламаної сапатки і хребта. І лише так з ними можна розмовляти. По-іншому не виходить", - сказав він.

Також Арестович додав, що свої слова назад не забирає та продовжує виступати "за мир". Однак уже відкидає свої попередні заяви про умовну віддачу Росії чотирьох українських областей і Криму.

"Тому, як нам делікатно сказати, я, звісно, за мир, і жодні свої слова назад не забираю, але про жодні чотири території, чотири області вже не йдеться і не може йти. Може йтися лише про зупинку по лінії фронту. Де вона буде реально - подивимося. Вони ще Донецьку [область] не взяли. Друге: вони математично повинні зрозуміти, що продовження війни - це марна річ", - додав блогер.

Дивіться відео - Арестович "перевзувся" і переглянув свої слова про передачу територій Росії:

Скриншот

Скандальний "мирний план" Арестовича

Як писав Главред, в інтерв'ю Ксенії Собчак Олексій Арестович заявив, що в разі обрання його президентом України він готовий поїхати в Москву і домовлятися з російським диктатором Путіним. Зокрема, він готовий віддати країні-агресору Росії "чотири області та Крим".

"Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими. Віддаю на умовах як ФРН і НДР", - сказав Арестович.

За його словами, він готовий був би вивести українські війська з цих територій та виставити їх по новій лінії зіткнення.

"Як у Кореї. Тридцять сьома паралель. І підписуємо мирну угоду та перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна за цією лінією не відновилася ніколи. Або по іншій лінії. Будь-якій. І так далі. З урахуванням Білорусі. Тут треба Білорусь ще враховувати. Вона - ключовий фактор", - заявив Арестович.

Дивіться відео - Арестович розповів Собчак про свій "мирний план":

Скриншот

Арестовича оголосили в міжнародний розшук

7 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ оголосила в міжнародний розшук Олексія Арестовича у "кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ".

У жовтні 2023 року стало відомо, що колишнього радника ОП оголосили в розшук у Росії.

У лютому 2024-го Олексія Арестовича заочно заарештував російський суд.

Виїзд Арестовича з України та санкції

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020-го до січня 2023-го був стратегічним радником із комунікацій в Офісі президента України.

Арестович був звільнений з посади радника ОП у січні 2023 року за власною заявою після скандальних висловлювань про російську ракету, яка зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі.

Після удару окупантів РФ по житловому будинку Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.

Після цього в Повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ наразі не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

24 січня 2024 року в інтерв'ю Анні Олицькій Арестович говорив, що мешкає в Нью-Йорку й орендує житло в районі Central Park. Як саме йому вдалося виїхати під час повномасштабної війни, він не розповів, але сказав, що зробив це законно.

1 лютого NGL.media повідомило, що колишній 48-річний радник ОП зміг виїхати з України завдяки листу від Головного управління розвідки.

У ГУР заявили, що не надавали Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон". У Державній прикордонній службі не підтвердили дані, що він покинув Україну на підставі такого листа.

У травні 2025 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти Арестовича.

У своїх ефірах Арестович неодноразово заявляв про свої президентські амбіції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олексій Арестович новини України війна Росії та України мирний план
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:32Україна
Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:31Україна
"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

10:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Останні новини

10:40

Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

10:32

Ммовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

10:32

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:31

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:00

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
09:58

Удар по залізниці: в Україні змінили рух потягів, є затримки

09:37

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що сказавВідео

09:21

"Горить дедлайн": майор запасу розповів про загострення на ключовому напрямку

09:16

Красиві та стильні: Пугачова і Галкін здивували публічною появою

Реклама
09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 жовтня (оновлюється)

09:00

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"Відео

08:30

Возз'єднання колишніх: Юрій Нікітін заговорив про ювілей зі Славою Камінською

08:26

Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждаліФото

08:10

Паливна криза в РФ набирає потужних обертівПогляд

07:30

"Війна в Газі закінчилася": підписано перший етап мирного плану Трампа

06:44

Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить газопереробний завод

06:10

Як Україна значно розширила радіус своїх ударів по РФПогляд

06:00

Син Ніни Матвієнко розповів таємницю її смерті - що сталося насправді

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

04:30

Подарунок Всесвіту: яких знаків зодіаку чекає щасливий момент 9 жовтня

04:08

Назвати всі - зможуть одиниці: вчені заявили про існування дев'яти видів опадівВідео

03:30

Плями та запах зникнуть: як правильно чистити шкіряну куртку вдома і не зіпсувати

02:30

Європу заморозить: катастрофічний сценарій колапсу океанічної течії

02:03

Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

01:30

79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

00:54

Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

00:33

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

00:21

Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

08 жовтня, середа
23:54

Суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети 9 жовтня

23:51

"Корява була зустріч": Лілія Подкопаєва висловилася про батька-росіянина

22:59

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

22:55

"У мене відійшли води": жінка народила у прямому ефірі на очах у 29 тисяч людей

22:41

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - експерт розвінчав ілюзії

22:30

Відома українська акторка порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я

22:27

Трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі у жовтні – кого чекає фаза щастя

22:22

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

22:19

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

Реклама
22:17

З козацьких часів у Дніпрі була вулиця з "московським слідом": яка її нова назва

22:10

Долар раптово почав рости: новий курс валют на 9 жовтня

21:52

"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

20:37

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

20:34

Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

20:14

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

19:48

Здогадуються одиниці: що насправді приховує "плавець" на даху авто

19:43

Про що думають коти, коли людина м’явкає – як вони розуміють слово "мяу"Відео

19:39

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтняПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти