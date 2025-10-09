Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"

Коротко:
- Арестович назвав росіян "неадекватними"
- Ексглава ОП відмовився від ідеї віддати РФ території України
- Арестович тепер говорить лише про можливу зупинку по лінії фронту
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович нещодавно дав інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак, у якому заявив, що в разі обрання його президентом, він готовий віддати країні-агресору чотири області України і Крим. Через день після того, як інтерв'ю було опубліковано, він відмовився від своїх слів.
7 жовтня під час ефіру на YouTube-каналі блогера і журналіста Олександра Шелеста, якого занесено до списку проросійських медіа Центром протидії дезінформації при РНБО, Арестович заявив, що тепер "ні про які чотири області й мови бути не може".
Арестович розкритикував РФ після оголошення його в міжнародний розшук і заявив, що росіяни розуміють лише мову сили.
"Що вони роблять? Вони наступного дня цій людині, яка проводила умоглядний експеримент, оголошують її в міжнародний розшук. Ви розумієте, з ким ми маємо справу в їхній особі? Вони неадекватні, реально. Саме тому дійшло до "Томагавків", саме тому дійде і далі. Тому що ці люди не розуміють уявних експериментів, хороших пропозицій тощо. Вони розуміють тріск зламаної сапатки і хребта. І лише так з ними можна розмовляти. По-іншому не виходить", - сказав він.
Також Арестович додав, що свої слова назад не забирає та продовжує виступати "за мир". Однак уже відкидає свої попередні заяви про умовну віддачу Росії чотирьох українських областей і Криму.
"Тому, як нам делікатно сказати, я, звісно, за мир, і жодні свої слова назад не забираю, але про жодні чотири території, чотири області вже не йдеться і не може йти. Може йтися лише про зупинку по лінії фронту. Де вона буде реально - подивимося. Вони ще Донецьку [область] не взяли. Друге: вони математично повинні зрозуміти, що продовження війни - це марна річ", - додав блогер.
Дивіться відео - Арестович "перевзувся" і переглянув свої слова про передачу територій Росії:
Скандальний "мирний план" Арестовича
Як писав Главред, в інтерв'ю Ксенії Собчак Олексій Арестович заявив, що в разі обрання його президентом України він готовий поїхати в Москву і домовлятися з російським диктатором Путіним. Зокрема, він готовий віддати країні-агресору Росії "чотири області та Крим".
"Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими. Віддаю на умовах як ФРН і НДР", - сказав Арестович.
За його словами, він готовий був би вивести українські війська з цих територій та виставити їх по новій лінії зіткнення.
"Як у Кореї. Тридцять сьома паралель. І підписуємо мирну угоду та перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна за цією лінією не відновилася ніколи. Або по іншій лінії. Будь-якій. І так далі. З урахуванням Білорусі. Тут треба Білорусь ще враховувати. Вона - ключовий фактор", - заявив Арестович.
Дивіться відео - Арестович розповів Собчак про свій "мирний план":
Арестовича оголосили в міжнародний розшук
7 жовтня російські ЗМІ повідомили, що РФ оголосила в міжнародний розшук Олексія Арестовича у "кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ".
У жовтні 2023 року стало відомо, що колишнього радника ОП оголосили в розшук у Росії.
У лютому 2024-го Олексія Арестовича заочно заарештував російський суд.
Виїзд Арестовича з України та санкції
Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020-го до січня 2023-го був стратегічним радником із комунікацій в Офісі президента України.
Арестович був звільнений з посади радника ОП у січні 2023 року за власною заявою після скандальних висловлювань про російську ракету, яка зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі.
Після удару окупантів РФ по житловому будинку Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.
Після цього в Повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ наразі не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.
24 січня 2024 року в інтерв'ю Анні Олицькій Арестович говорив, що мешкає в Нью-Йорку й орендує житло в районі Central Park. Як саме йому вдалося виїхати під час повномасштабної війни, він не розповів, але сказав, що зробив це законно.
1 лютого NGL.media повідомило, що колишній 48-річний радник ОП зміг виїхати з України завдяки листу від Головного управління розвідки.
У ГУР заявили, що не надавали Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон". У Державній прикордонній службі не підтвердили дані, що він покинув Україну на підставі такого листа.
У травні 2025 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти Арестовича.
У своїх ефірах Арестович неодноразово заявляв про свої президентські амбіції.
