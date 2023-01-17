Крапка в скандалі зі "збитою ракетою" в Дніпрі: Арестовича звільнено – ОП

Радник Офісу президента Олексій Арестович звільнений зі своєї посади у вівторок, 17 січня.
Про це прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив у коментарі виданню Українська правда.
В Офісі президента підтвердили інформацію про те, що задовольнили прохання Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.
При цьому Никифоров уточнив, що керівник апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича з посади позаштатного радника.
Зашквар Арестовича зі "збитою ракетою" у Дніпрі
Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.
Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ поки не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.
Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.
Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна.
Нарешті вранці у вівторок, 17 січня, Арестович заявив про те, що написав заяву про відставку.
Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів.
Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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