Крапка в скандалі зі "збитою ракетою" в Дніпрі: Арестовича звільнено – ОП

В ОП підтвердили інформацію про те, що Олексія Арестовича звільнено з посади позаштатного радника.

Олексія Арестовича звільнили з Офісу президента / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович звільнений зі своєї посади у вівторок, 17 січня.

Про це прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив у коментарі виданню Українська правда.

В Офісі президента підтвердили інформацію про те, що задовольнили прохання Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника.

При цьому Никифоров уточнив, що керівник апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича з посади позаштатного радника.

Зашквар Арестовича зі "збитою ракетою" у Дніпрі

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України.

Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що ЗСУ поки не мають можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна.

Нарешті вранці у вівторок, 17 січня, Арестович заявив про те, що написав заяву про відставку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів.

Зокрема, на заяву Арестовича посилався прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте більше: