Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ

В ГУР відреагували на інформацію ЗМІ про те, що екс-радник Офісу президента Олексій Арестович втік з України завдяки листу від Головного управління розвідки.

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В ГУР відреагували на інформацію про виїзд Арестовича з України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович покинув Україну та виїхав за кордон завдяки листу, отриманому від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє NGL.media з посиланням на джерело у прикордонній службі.

Зазначається, що Арестович перетнув кордон 4 вересня 2023 року через пункт пропуску "Краківець — Корчова" та залишається за кордоном вже майже п’ять місяців.

За даними журналістів, Олексій Арестович раніше також неодноразово виїжджав за кордон. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через пункт пропуску "Краківець" за допомогою листа Головного управління розвідки та повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяця.

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Як зазначають журналісти, з часу повномасштабного вторгнення, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів, використовуючи при цьому іші підстави для виїзду за кордон. Зокрема йдеться про рішення голови Державної прикордонної служби України, а також виїзд закордон як радника Офісу президента. Вказується, що тривалість цих відряджень не перевищувала дев'яти днів.

За інформацією NGL.media, Державна прикордонна служба України відмовилась надати офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича. Представники Головного управління розвідки та сам Олексій Арестович не відповіли на запити про коментарі.

Як відреагували в ГУР

Після того, як журналісти опублікували ці дані, Головне управління розвідки виклало на своїх офіційних ресурсах заяву, в якій назвало цю інформацію недостовірною.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ГУР відзначили, що у відомстві не надавали вказаній особі ніяких листів або інших документів для виїзду за кордон.

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Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-радник Офісу президента України Олексій Арестович, який зараз знаходиться зі своєю сім'єю в Нью-Йорку, відмовився надавати деталі свого виїзду з України.

Крім того, раніше Арестович стверджував, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як українці продовжують воювати "до останнього". На його думку, українці ризикують своїм життям через підтримку курсу на вступ до ЄС та НАТО.

Також, 14 грудня Олексій Арестович похвалив російського президента Володимира Путіна.

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