УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ

Юрій Берендій
1 лютого 2024, 15:46оновлено 1 лютого, 17:44
В ГУР відреагували на інформацію ЗМІ про те, що екс-радник Офісу президента Олексій Арестович втік з України завдяки листу від Головного управління розвідки.
Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ
В ГУР відреагували на інформацію про виїзд Арестовича з України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович покинув Україну та виїхав за кордон завдяки листу, отриманому від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє NGL.media з посиланням на джерело у прикордонній службі.

Зазначається, що Арестович перетнув кордон 4 вересня 2023 року через пункт пропуску "Краківець — Корчова" та залишається за кордоном вже майже п’ять місяців.

За даними журналістів, Олексій Арестович раніше також неодноразово виїжджав за кордон. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через пункт пропуску "Краківець" за допомогою листа Головного управління розвідки та повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяця.

відео дня

Як зазначають журналісти, з часу повномасштабного вторгнення, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів, використовуючи при цьому іші підстави для виїзду за кордон. Зокрема йдеться про рішення голови Державної прикордонної служби України, а також виїзд закордон як радника Офісу президента. Вказується, що тривалість цих відряджень не перевищувала дев'яти днів.

За інформацією NGL.media, Державна прикордонна служба України відмовилась надати офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича. Представники Головного управління розвідки та сам Олексій Арестович не відповіли на запити про коментарі.

Як відреагували в ГУР

Після того, як журналісти опублікували ці дані, Головне управління розвідки виклало на своїх офіційних ресурсах заяву, в якій назвало цю інформацію недостовірною.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ГУР відзначили, що у відомстві не надавали вказаній особі ніяких листів або інших документів для виїзду за кордон.

Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ
Скріншот

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-радник Офісу президента України Олексій Арестович, який зараз знаходиться зі своєю сім'єю в Нью-Йорку, відмовився надавати деталі свого виїзду з України.

Крім того, раніше Арестович стверджував, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як українці продовжують воювати "до останнього". На його думку, українці ризикують своїм життям через підтримку курсу на вступ до ЄС та НАТО.

Також, 14 грудня Олексій Арестович похвалив російського президента Володимира Путіна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Олексій Арестович
Реклама

Головне за день

"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

17:29 Україна
"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

16:52 Політика
Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

16:25 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:36

1+1 Україна покаже авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний" з Артуром Логаєм у головній ролі

17:31

Чому котам не можна солодке: 5 серйозних проблем, до яких це може призвести

17:29

"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

17:23

Гороскоп на лютий 2024: що принесе Близнюкам останній місяць зимиВідео

17:08

Націлилися на 3 великі міста: росіяни почали наступ на кількох ділянках фронту

Проблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – АйзенбергПроблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – Айзенберг
17:08

Росіяни величезним штурмом пішли на Кринки: ЗСУ тримають плацдарм надвисокою ціною - Хлань

17:00

"Врешті-решт, це було важко": Білозір назвала причину розлучення з Недзельським

16:59

Китай попередив про погіршення відносин з Україною: у Reuters назвали загрози

16:52

"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

Реклама
16:45

Без окропу та мікрохвильовки: як за 10 хвилин розморозити м'ясо

16:32

Лише люди з найвищим IQ зможуть знайти моркву: оптична ілюзія для найуважніших

16:25

Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

16:22

Від 3 до 12 років за виїзд за кордон: нардепи пропонують жорстке покарання для ухилянтів

16:19

Гороскоп на лютий 2024: Раки почнуть заробляти великі грошіВідео

16:16

"Нарешті я вдома": звільнений з полону чоловік написав дуже зворушливий віршФото

16:02

Він встиг дати синові ім'я: військові на Волині зустріли з пологового будинку дружину загиблого побратима

15:46

Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ

15:45

Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 2 лютого

15:25

Армія України успішно знищила на Херсонщині пункти ворога

15:19

Там військова база РФ: союзник Москви "закрив" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна

Реклама
15:09

50 мільярдів для України: Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі

15:07

Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

15:04

У Росії визнали втрату катера "Івановець": стала відома доля екіпажу

14:58

Перші групи почали навчання на безкоштовних курсах Scratch для дітей від Favbet Foundation та Code Club

14:53

Гороскоп на лютий 2024 року для Тельців: конфлікт із босом, перевірка та романВідео

14:44

Дружина боксера Усика показала новонароджену доньку і розкрила подробиці пологівВідео

14:41

Як економити електроенергію у квартирі та будинку: поради, які багато хто забуває

14:39

"Боєприпасів вистачить на місяць": офіцер попередив про втрату звільнених міст

14:36

Ніхто не сумує: самотнього Кіркорова покинули найближчі

14:31

Катастрофа Іл-76: опубліковано перші супутникові фотознімки

14:27

Заворушення відразу в кількох штатах: ситуація в США може різко загостритись

14:10

Як зберігати гроші, щоб не зіпсувалися: 3 "золоті" правила, які має знати кожен

14:09

Що чекає на Овнів у лютому 2024 року: гороскоп від Анжели ПерлВідео

14:08

Денис Квебек. Ця війна - "на износ": або ми, або насВідеоблоги

14:06

Що не можна робити зранку, як проснулись: лікар розповів про небезпеки

13:57

Дім Андрія Шевченка в Києві неодноразово обстрілювали окупанти: "Я зробив вибір"

13:48

Причина успіху росіян - помилки наших сил: Селезньов про новий прорив окупантів

13:35

Церковне свято 2 лютого: що не можна робити Стрітення Господнє

13:33

Корабель повністю затонув: в ГУР розкрили деталі зухвалої операції в КримуВідео

13:05

У ЄС втомилися: Туск жорстко відповів Орбану на позицію щодо допомоги Україні

Реклама
13:03

Де не можна ставити ікони вдома: не усі знають ці важливі правила

13:02

"США і Німеччина проти України в НАТО": у Байдена зробили заяву

12:45

Рішення ухвалено: ЄС повністю схвалив надання 50 млрд євро для України

12:41

Зеленський хотів звільнити Залужного, але передумав: проти виступили два генерали - Bild

12:37

"Уражені об'єкти": у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму

12:29

"Важливе, чим можу поділитися": Мур дала рідкісний коментар про хворобу Вілліса

12:10

Навчання НАТО і ситуація в РФ: генерал СБУ зробив прогноз про дуже інтенсивні події

12:07

Місячний календар на 2 лютого: яка одна дія приверне грошову енергію

12:04

"Буде цікаво": Буданов розповів, чого чекати на фронті в найближчі півроку

12:02

Додадуть десять років: стиліст назвала, які кольори старять людину

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти