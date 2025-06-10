'З вами немає про що говорити': Арестович заявив, що ненавидить українців

Колишній радник ОП вкотре зробив скандальну заяву про українців.

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Арестович вляпався в скандал / Колаж: Главред, фото t.me/O_Arestovich_official, скріншот із відео

Коротко:

Арестович облаяв українців

Втікач повторював кремлівські наративи

Ще один канал колишнього радника ОП заблокували в YouTube

Втікач та колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову втрапив у скандал. Цього разу він заявив, що зневажає українців, назвавши їх "фуфлом" та "лайном". Про це він сказав у прямому ефірі скандальному YouTube-блогеру Шелесту.

Скандальний блогер Арестович у прямому ефірі говорив про закінчення війни, політику президента Володимира Зеленського, та підіймав інші теми. Також він не забув зробити скандальну заяву про українців.

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"Я вам це в обличчя кажу, я зневажаю українців. Ви фуфло і лайно об, яке соромно витирати чоботи. В яке вляпався та пішов далі. Тому що ви не тільки не можете відповісти організаційно, ідеологічно та етично на останні питання, ви навіть соромитесь їх підняти", — заявив колишній радник ОП.

Він також згадав російські наративи та сказав, що українці нібито терплять режим КДБ.

"Хто ви такі? (звернувся до українців - Главред). Ви повне фуфло, з вами немає про що говорити", — продовжив Арестович.

Тим часом Центр протидії дезінформації повідомляє, що YouTube заблокував ще один канал підсанкційного Олексія Арестовича.

"Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України", - йдеться в повідомленні.

Днем раніше, 9 червня, YouTube заблокував канали низки блогерів, які перебувають під санкціями РНБО. Серед тих, хто потрапив під бан, був також Олексій Арестович.

Дивіться відео, у якому Арестович накинувся на українців:

Інші скандальні заяви Арестовича - останні новини

Раніше колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що більше не має наміру балотуватися на посаду президента. Він обурився, що йому нібито "малюють антирейтинг і з такими настроями не оберуть".

Відомо і те, що Арестович давав пораду Путіну, як завоювати українців. Зокрема, він говорив, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може перемогти в конфлікті в Україні "в три ходи", але йому не вистачає геополітичної гнучкості.

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Арестовича. Рішення РНБО стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

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Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

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