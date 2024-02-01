Розгорається жорсткий скандал: Арестович двічі виїжджав з України з листом ГУР - ЗМІ

У розвідці та Держприкордонслужбі заявляють, що ця інформація нібито не відповідає дійсності.

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Арестович двічі виїжджав із України нібито на підставі листа ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України нібито на підставі листа ГУР. Відбувалося це двічі - 9 квітня 2023 року та 4 вересня 2023 року. Про це заявили журналісти NGL.media з посиланням на джерело в Держприкордонслужбі.

Журналісти опублікували список перетинів держкордону Арестовичем. Відповідно до цього списку, колишній радник виїжджав із України на підставі листа ГУР через пункт пропуску Краківець.

Арестович двічі виїжджав із України нібито на підставі листа ГУР / фото: ngl.media

Після публікації інформації про лист від ГУР для Арестовича, у розвідці зазначили, що нібито не надавали ексраднику листів чи інших документів для виїзду за кордон.

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"Існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим. Однак раніше, нагадаємо, за листом ГУР із країни виїхав підозрюваний у хабарництві Владислав Трубіцин, оголошений наразі в міжнародний розшук — і представники ГУР неохоче визнали це", — заявили журналісти.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" заявив, що Арестович не виїжджав із України 4 вересня 2023 року на підставі листа ГУР. Він назвав цю інформацію неправдивою і такою, що не відповідає дійсності.

"Заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону. Хочу зазначити, що прикордонне відомство не розголошує інформації про перетин кордону громадянами. Однак зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності", - сказав Демченко.

Скандальні заяви Арестовича

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович, який зараз знаходиться зі своєю сім'єю в Нью-Йорку, відмовився надавати деталі свого виїзду з України.

Крім того, раніше Арестович стверджував, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як українці продовжують воювати "до останнього". На його думку, українці ризикують своїм життям через підтримку курсу на вступ до ЄС та НАТО.

Також, 14 грудня Олексій Арестович похвалив російського президента Володимира Путіна.

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