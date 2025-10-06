'Віддаю чотири області та Крим': Арестович розповів Собчак про свій 'мирний план'

Ексрадник ОП заявив, що одразу ж поїхав би до Путіна, якби його обрали президентом України.

Арестович озвучив свій "мирний план"

Ставши президентом України, він готовий віддати Путіну чотири області та Крим

Ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович дав інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак, у якому заявив, що в разі обрання його президентом України він готовий віддати країні-агресору Росії "чотири області та Крим".

Собчак запитала в Арестовича, про що він став би домовлятися з російським диктатором Путіним, якби очолив Україну.

"Я б поїхав до Москви одразу. За принципом "іду на ви". Це не на уклін, а це як Саша Білий (один із головних персонажів російського багатосерійного фільму "Бригада", - ред.) на "стрілку". Або як Святослав Хоробрий: "Я йду на ви". Я не вважаю, не кваліфікую це як поїздку на уклін", - відповів блогер.

"Мирний план" Арестовича

Арестович описав своє бачення процесу щодо укладення миру між Росією та Україною. За його словами, спочатку необхідно розібратися в причинах конфліктів двох країн, починаючи з 1991 року. По-друге, він заявив про своє прагнення змінити напрямок у зовнішній та внутрішній політиці України.

"Україна більше ніколи не становитиме загрози для Російської Федерації зі своєї території. Принаймні, я збираюся забезпечити такі умови на час своєї каденції та закласти спадкоємність політики, щоб це і далі не тривало. Але це на умовах, що Росія не буде становити загрозу для України, тому що ці зобов'язання можуть бути тільки взаємними", - пояснив він.

За його словами, росіяни, українці та білоруси не повинні воювати між собою і вбивати один одного.

Собчак запитала Арестовича про те, що конкретно він готовий запропонувати Путіну. У відповідь він пригадав умови для завершення війни, які висував глава Кремля у 2024 році. Зокрема, Путін вимагав повного контролю над територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів, а також забезпечення прав російськомовного населення і церкви.

Собчак поставила пряме запитання: "Тобто ви віддаєте чотири області?".

"Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими. Віддаю на умовах як ФРН і НДР", - відповів Арестович.

За його словами, він готовий був би вивести українські війська з цих територій та виставити їх по новій лінії зіткнення.

"Як у Кореї. Тридцять сьома паралель. І підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна за цією лінією не відновилася ніколи. Або по іншій лінії. Будь-якій. І так далі. З урахуванням Білорусі. Тут треба Білорусь ще враховувати. Вона - ключовий фактор", - заявив Арестович.

Також він сказав, що запропонував би Путіну зробити символічний жест - провести "спільний молебень у церкві за загиблих у цій війні з українсько-російського боку".

Арестович додав, що готовий був би покласти квіти російським солдатам за умови, що російська сторона також це зробить.

"А якщо вона [російська сторона] утримається, то я покладу російським зі свого боку, як символічну ціну", - додав він.

Дивіться відео - Арестович розповів Собчак про свій "мирний план":

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 до січня 2023 року був стратегічним радником із комунікацій в Офісі президента України. Виїхав з України у вересні 2023 року.

У травні 2025 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти Арестовича.

У своїх ефірах Арестович неодноразово заявляв про свої президентські амбіції.

Як писав Главред, 23 вересня в інтерв'ю Fox News Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі, але всі їх глава РФ відкинув, наполягаючи на Москві.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, усі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", - зазначив Зеленський.

12 вересня під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чого чекати від зустрічі Путіна і Зеленського: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що від переговорів між Зеленським і Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, Путін може готувати пастку. Господар Кремля може спробувати створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог під час чату на Главреді.

