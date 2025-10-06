Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"

Анна Ярославська
6 жовтня 2025, 12:38
389
Ексрадник ОП заявив, що одразу ж поїхав би до Путіна, якби його обрали президентом України.
'Віддаю чотири області та Крим': Арестович розповів Собчак про свій 'мирний план'
Олексій Арестович дав інтерв'ю Ксенії Собчак / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Головні тези:

  • Арестович озвучив свій "мирний план"
  • Ставши президентом України, він готовий віддати Путіну чотири області та Крим

Ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович дав інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак, у якому заявив, що в разі обрання його президентом України він готовий віддати країні-агресору Росії "чотири області та Крим".

Собчак запитала в Арестовича, про що він став би домовлятися з російським диктатором Путіним, якби очолив Україну.

відео дня

"Я б поїхав до Москви одразу. За принципом "іду на ви". Це не на уклін, а це як Саша Білий (один із головних персонажів російського багатосерійного фільму "Бригада", - ред.) на "стрілку". Або як Святослав Хоробрий: "Я йду на ви". Я не вважаю, не кваліфікую це як поїздку на уклін", - відповів блогер.

"Мирний план" Арестовича

Арестович описав своє бачення процесу щодо укладення миру між Росією та Україною. За його словами, спочатку необхідно розібратися в причинах конфліктів двох країн, починаючи з 1991 року. По-друге, він заявив про своє прагнення змінити напрямок у зовнішній та внутрішній політиці України.

"Україна більше ніколи не становитиме загрози для Російської Федерації зі своєї території. Принаймні, я збираюся забезпечити такі умови на час своєї каденції та закласти спадкоємність політики, щоб це і далі не тривало. Але це на умовах, що Росія не буде становити загрозу для України, тому що ці зобов'язання можуть бути тільки взаємними", - пояснив він.

За його словами, росіяни, українці та білоруси не повинні воювати між собою і вбивати один одного.

Собчак запитала Арестовича про те, що конкретно він готовий запропонувати Путіну. У відповідь він пригадав умови для завершення війни, які висував глава Кремля у 2024 році. Зокрема, Путін вимагав повного контролю над територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів, а також забезпечення прав російськомовного населення і церкви.

Собчак поставила пряме запитання: "Тобто ви віддаєте чотири області?".

"Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими. Віддаю на умовах як ФРН і НДР", - відповів Арестович.

За його словами, він готовий був би вивести українські війська з цих територій та виставити їх по новій лінії зіткнення.

"Як у Кореї. Тридцять сьома паралель. І підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна за цією лінією не відновилася ніколи. Або по іншій лінії. Будь-якій. І так далі. З урахуванням Білорусі. Тут треба Білорусь ще враховувати. Вона - ключовий фактор", - заявив Арестович.

Також він сказав, що запропонував би Путіну зробити символічний жест - провести "спільний молебень у церкві за загиблих у цій війні з українсько-російського боку".

Арестович додав, що готовий був би покласти квіти російським солдатам за умови, що російська сторона також це зробить.

"А якщо вона [російська сторона] утримається, то я покладу російським зі свого боку, як символічну ціну", - додав він.

Дивіться відео - Арестович розповів Собчак про свій "мирний план":

Скриншот

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 до січня 2023 року був стратегічним радником із комунікацій в Офісі президента України. Виїхав з України у вересні 2023 року.

У травні 2025 року президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти Арестовича.

У своїх ефірах Арестович неодноразово заявляв про свої президентські амбіції.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 23 вересня в інтерв'ю Fox News Зеленський розповів, що главі Кремля Володимиру Путіну пропонували безліч варіантів місця зустрічі, але всі їх глава РФ відкинув, наполягаючи на Москві.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, усі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", - зазначив Зеленський.

12 вересня під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чого чекати від зустрічі Путіна і Зеленського: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що від переговорів між Зеленським і Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, Путін може готувати пастку. Господар Кремля може спробувати створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог під час чату на Главреді.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ксенія Собчак Олексій Арестович війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:50Синоптик
Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

12:32Україна
Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Останні новини

14:53

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Близнюкам - несподівані новини, Дівам - поїздка

14:29

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

14:27

Які народи були предками українців - деякі з них збереглись й досіВідео

14:11

Слово "ширинка" має зовсім інше значення: яку помилку роблять українціВідео

14:02

ДПСУ відповіла на закиди Касьянова в розпуску роти ударних БпЛА: деталі скандалу

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
13:50

В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі

13:39

Цифровізація бойового досвіду: як створити базу лідерства у ЗСУПогляд

13:39

Максим Галкін ухвалив надважливе рішення - деталі

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорив чи той самий 16-й у новому корпусі? новини компанії

Реклама
13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з УкраїноюВідео

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціФотоВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

Реклама
11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

08:23

Вибухи прогриміли в РФ: під удар потрапив стратегічний завод у ДзержинськуВідео

07:56

Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокніФото

Реклама
06:55

У Криму - потужні вибухи: горить нафтобаза, атаковано військову частинуВідео

06:22

РПЦ втомилася від себе самої - просить кликати повним ім'ямПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик будує пісочні замки, за 31 с

05:00

Все у вогні, скрізь руїни: страшні кадри з першими хвилинами після удару по Львівщині

04:03

"Частина стратегії": політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекатиВідео

03:30

Космічний прорив: місія на Місяць розкриє неймовірну загадку цивілізації

02:37

Не пропустіть свій шанс: названо найвдаліші дні жовтня для кожного знака зодіаку

02:09

Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

01:30

Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

01:06

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти