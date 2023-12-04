Звільнення ЗСУ територій і розпад Росії: Тука назвав оптимальний сценарій

Набагато краще, якщо Україна звільнить свої території в результаті розпаду або громадянської війни у Росії, сказав колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

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Чим швидше почнеться звільнення територій України, тим скоріше почнеться падіння РФ - Тука / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Чим швидше почнеться звільнення ЗСУ окупованих територій України, тим скоріше запустяться процеси, пов'язані з розпадом країни-агресора Росії. Хотілося б, щоб українські території були повернуті завдяки розпаду російської держави, а не під час бойових дій, які призводять до втрат. Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що звільнення територій України безпосередньо пов'язане з процесами розпаду Росії.

"Чим швидше почнуться процеси звільнення окупованої території, тим швидше почнуться дезінтеграційні процеси всередині самої Росії", - зазначив Тука.

Він акцентував увагу на тому, що було б набагато краще, якби українські території були звільнені не в результаті бойових дій, а через гострі кризові явища в Росії.

"Треба чесно визнавати, що будь-які активні військові дії несуть великі втрати. Звичайно, я б хотів, щоб звільнення наших територій відбулося не завдяки активним бойовим діям і втратам сотень тисяч життів наших хлопців, а завдяки фізичному знищенню Путіна, розпаду Росії на складові і громадянській війні в РФ. Цього я хотів би набагато більше, ніж перемоги ЗСУ неймовірно високою ціною", - підкреслив Георгій Тука.

Раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун оцінив сценарій розпаду Росії. На його думку, республіки Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в один момент можуть оголосити про свій суверенітет, і тоді Російська Федерація, як єдина держава, розвалиться.

Військовий експерт Роман Світан назвав сценарій розпаду РФ. На його думку, варіант розвитку подій можливий утому випадку, якщо самі республіки заявлять про свій суверенітет. Сценарій може бути схожий на розпад Радянського Союзу.

Дивіться чат з Георгієм Тукою на Главреді:



Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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