Якщо ЗСУ заженуть 100 тис. окупантів у великий котел, режим Путіна в РФ впаде – Тука

Путіну байдуже, скільки "пропитих, беззубих і напівграмотних" росіян сконають в Україні. Але велика поразка окупантів підштовхне росіян проти глави Кремля.

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Якщо ЗСУ заженуть 100 тис. окупантів у великий котел, режим Путіна в РФ впаде/ колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ, скрін

Режим російського диктатора Володимира Путіна у Росії чутливий до поразок російської окупаційної армії в Україні. Тому велика поразка окупантів на фронті могла б підштовхнути путінський режим до падіння.

Це могло б статися, наприклад, якщо українські військові загнали б 50-100 тисяч окупантів у великий котел. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Наприклад, якби на одному з напрямків вдалося створити великий котел, у якому опинилося б 50-100 тисяч російських окупантів разом із купою металобрухту. І тут не йдеться про їхнє фізичне знищення – тільки про оточення, роззброєння та взяття у полон", – зазначив Тука.

За його словами, поразка приблизно такого рівня могла б призвести до протверезіння глибинного російського народу хоча б на день-два. І в такому випадку могла б проявитися відповідна реакція самих росіян на дії їхнього очільника.

"Путіну абсолютно наплювати на цих пропитих, беззубих і напівграмотних людей. Тому його абсолютно не цікавить те, скільки їх сконає в Україні. Його цікавлять виключно рейтинги", – підсумував Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Війна в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що Україна з партнерами могла б розчавити РФ. Але Захід дає надто мало техніки і зброї для перемоги над агресором. Захід не хоче вірити у те, що сформувалася вісь зла з трьох країн. Але з цією віссю зла потрібно боротися, поки вона не стала критично потужною.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що РФ боїться "замороження" війни в Україні. У Росії немає консенсусу щодо того, що саме вважатиметься їхньою перемогою у війні. І тому в російському інфопросторі спалахнуло занепокоєння щодо темпів війни.

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