Скасування тривоги через зліт МіГа: у ЗСУ пояснили причини, коли немає загрози

МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що становлять загрозу для всіх областей. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, за яких умов через зліт МіГа в Україні можуть не оголошувати тривогу.
Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна наголосив, що ці питання зовсім не до Повітряних сил. Вони й надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи, надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення.
"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення, не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", - підкреслив речник.відео дня
Ігнат зауважив, що західні партнери намагаються якомога швидше й повніше інформувати нас про той чи інший проліт МіГ-31К. Окрім того, працює розвідка. Однак, не завжди є інформація, чи МіГ летить з ракетою, чи без. Окрім того, чи це просто переліт, чи бойовий виліт, або просто тренувальний політ
"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривога", - зазначив Юрій Ігнат.
Відомо, що в Росії є три основні аеродроми, з яких злітають МіГи. Зокрема, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи скасують тривогу через МіГ. В Україні може змінитися система оповіщення населення про повітряну загрозу. Українцям будуть повідомлятися про те, у зв'язку з чим саме пов'язана тривога.
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