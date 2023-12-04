Скасування тривоги через зліт МіГа: у ЗСУ пояснили причини, коли немає загрози

Керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К.

https://glavred.net/ukraine/skasuvannya-trivogi-cherez-zlit-miga-u-zsu-poyasnili-prichini-10522033.html Посилання скопійоване

Коли будуть вмикати тривогу в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: map.ukrainealarm

МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що становлять загрозу для всіх областей. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, за яких умов через зліт МіГа в Україні можуть не оголошувати тривогу.

Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна наголосив, що ці питання зовсім не до Повітряних сил. Вони й надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи, надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення.

"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення, не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", - підкреслив речник. відео дня

Ігнат зауважив, що західні партнери намагаються якомога швидше й повніше інформувати нас про той чи інший проліт МіГ-31К. Окрім того, працює розвідка. Однак, не завжди є інформація, чи МіГ летить з ракетою, чи без. Окрім того, чи це просто переліт, чи бойовий виліт, або просто тренувальний політ

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривога", - зазначив Юрій Ігнат.

Відомо, що в Росії є три основні аеродроми, з яких злітають МіГи. Зокрема, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи скасують тривогу через МіГ. В Україні може змінитися система оповіщення населення про повітряну загрозу. Українцям будуть повідомлятися про те, у зв'язку з чим саме пов'язана тривога.

Дивіться, де в Україні тривоги за допомогою карт повітряних тривог онлайн. На Главреді ви зможете оперативно дізнатися про події в Україні, включно з інформацією про повітряні тривоги в будь-який час.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.