ЗСУ потужно атакували нафтобазу окупантів у Луганську - у СтратКомі підтвердили удар

Українські військові успішно нанесли удар по нафтобазі російських окупантів у тимчасово окупованому Луганську.

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ЗСУ успішно вдарили по нафтобазі окупантів / колаж: Главред, фото: google.maps, скріншот: відео

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони України 3 грудня успішно атакували нафтобазу російських військових у тимчасово окупованому Луганську.

"Учора, 3 грудня 2023 року, Сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафтово-мастильних складах, розташованих у межах тимчасово окупованого Луганська", - підтвердили у СтратКомі ЗСУ в Telegram.

У ніч на 4 грудня пропагандистські Telegram-канали повідомляли про те, що нафтобазу окупантів атакували українські дрони. Луганчани в соцмережі заявляли, що чули близько п'яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30.

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У коментарях під відповідними дописами місцеві також повідомляли, що "горить на вулиці Лутугинській біля АЗС, перед переїздом". За даними Google-карт, саме там у Луганську розташована нафтобаза.

ЗСУ атакували нафтобазу / фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, що з'явились деталі удару безпілотників по нафтобазі в Луганську. Ціллю атаки стала нафтобаза на териіторії тимчасово окупованого Росією Луганська. Спроби російських окупантів збити безпілотники виявились невдалими.

Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську. Щонайменше п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

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