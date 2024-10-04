Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти.

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Армія РФ вичерпала живу силу і техніку, щоб продовжувати інтенсивний наступ / Колаж: Главред, фото: flickr

Упродовж найближчих місяців, а можливо й тижнів, наступальні операції армії РФ на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації. У російських окупантів немає достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 3 жовтня.

Експерти ISW нагадали, що наступ РФ розпочався восени 2023 року. Поступово армії країни-агресора вдається досягати тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, імовірно, й надалі вислизатимуть від російських сил.

Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою.

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Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти.

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, цей населений пункт надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) і ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Аналітики вважають, що захоплення Вугледара окупантами саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області.

"Російські наступальні операції, що переслідують оперативно важливі цілі, як-от спроба захоплення Часів Яру або витіснення українських військ із лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягають успіху вкрай повільно і протягом тривалого періоду часу, відповідно", - ідеться у звіті.

Експерти додали, що окупанти продовжують віддавати пріоритет наступу на Покровськ. Оперативне значення захоплення міста, ймовірно, частково залежатиме від спроможності російських військових використати його в ширшому оперативному маневрі в Донецькій області.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої за Вугледар та окупація міста Росією

Вугледар розташований на південний захід від Донецька. Бої за місто велися понад два роки. Його називали одним із великих укріпрайонів ЗСУ. Армія РФ неодноразово намагалася штурмувати Вугледар і зазнавала при цьому великих втрат.

2 жовтня 2024 року Україна офіційно визнала, що підрозділи українських військ було виведено з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 3 жовтня, назвав правильним наказ командування ЗСУ про вихід із Вугледара.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що втрата Вугледара не є критичною для України.

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко заявив, що після падіння Вугледара на Донеччині російська окупаційна армія намагатиметься взяти в оточення Курахове.

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