Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

Упродовж найближчих місяців, а можливо й тижнів, наступальні операції армії РФ на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації. У російських окупантів немає достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 3 жовтня.

Експерти ISW нагадали, що наступ РФ розпочався восени 2023 року. Поступово армії країни-агресора вдається досягати тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, імовірно, й надалі вислизатимуть від російських сил.

Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою.

Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти.

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, цей населений пункт надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) і ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.