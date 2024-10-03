Хто винен у падінні Вугледара і яку роль зіграли США - Associated Press

Вугледар був містом-фортецею на вершині пагорба. Звідти українські солдати могли легко координувати контратаки. Тепер ця перевага дісталася окупантам.

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ЗСУ вийшли з Вугледара після дворічної оборони міста / Колаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap

Вихід Сил оборони України з Вугледара та окупація міста армією РФ є результатом "жорстких червоних ліній" Заходу. Зокрема, відмови дозволити Києву завдавати ударів вглиб країни-агресора за допомогою західної далекобійної зброї.

Як пише агентство Associated Press з посиланням на військових чиновників і аналітиків, своєю відмовою Вашингтон позбавляє Київ можливості знизити військовий потенціал Кремля.

Армія РФ має домінування в повітрі й удосконалює свої планувальні авіабомби, на які ЗСУ не можуть ефективно відповідати.

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AP зазначає, що РФ у середньому випускає близько 120 авіабомб на добу і близько трьох тисяч - на місяць. Впродовж шести-семи місяців окупанти безперервно атакували з повітря і вичерпали ресурси українських захисників, які й так менші, ніж у ворога.

Україна неодноразово просила дозволу бити по аеродромах, звідки злітають російські військові літаки, але зелене світло так і не було отримано. Таким чином, російські командні та контрольні пункти, логістичні вузли й аеродроми, з яких російські винищувачі скидають смертоносні авіабомби, що планують, перебувають поза досяжністю українських сил.

Серед інших причин відходу українських сил з Вугледара журналісти вказують проблеми з поставками озброєнь від західних партнерів.

"Вугледар служив оборонним опорним пунктом, містом-фортецею на вершині пагорба, оточеного відкритими полями і поблизу двох основних доріг. Звідти українські солдати могли спостерігати за наближенням російських військ на відстані. З цієї точки огляду було легко координувати контратаки. Тепер ця перевага дісталася російським військам", - йдеться у статті.

При цьому видання зазначає, що падіння міста навряд чи сприятиме ширшому російському наступу, оскільки місто не розташоване на логістичному маршруті й знаходиться приблизно за 30 км від транспортного вузла Покровська.

Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

Бої за Вугледар та окупація міста Росією

Вугледар розташований на південний захід від Донецька. Бої за місто велися понад два роки. Його називали одним із великих укріпрайонів ЗСУ. Армія РФ неодноразово намагалася штурмувати Вугледар і зазнавала при цьому великих втрат.

2 жовтня 2024 року Україна офіційно визнала, що підрозділи українських військ було виведено з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що втрата Вугледара не є критичною для України.

"Це не критична ситуація - втрата Вугледара. Так чи інакше нам доведеться повертати всі території. Іноді, щоб виграти стратегічно у війні необхідно програти битву...", - сказав Федоренко.

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко заявив, що після падіння Вугледара на Донеччині російська окупаційна армія намагатиметься взяти в оточення Курахове.

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