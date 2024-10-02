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Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ "Хортиця"

Юрій Берендій
2 жовтня 2024, 12:53оновлено 2 жовтня, 13:29
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В ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили виведення українських військових із міста Вугледар Донецької області.
Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ 'Хортиця'
В ЗСУ підтвердили виведення військ з Вугледару / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", 22 окрема механізована бригада

Підрозділи українських військ були виведені з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що після значних втрат у тривалих боях ворог не припинив спроб захопити Вугледар. У прагненні будь-що взяти місто під контроль, противник залучив резерви для флангових ударів, що виснажило оборону підрозділів ЗСУ, створивши загрозу оточення міста.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

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Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ 'Хортиця'
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі захоплення Вугледара російськими окупаційними військами, вони ймовірно спробують оточити Курахове, вважає OSINT-аналітик Віталій Кононученко.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 1 жовтня, армія РФ, можливо, взяла під контроль Вугледар, але більшість українських підрозділів змогли вийти з міста та уникнути оточення.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 1 жовтня у Вугледарі тривають бої, в місті залишаються 107 мешканців.

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