Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ 'Хортиця'

Підрозділи українських військ були виведені з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку та зайняти нові позиції для подальших дій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що після значних втрат у тривалих боях ворог не припинив спроб захопити Вугледар. У прагненні будь-що взяти місто під контроль, противник залучив резерви для флангових ударів, що виснажило оборону підрозділів ЗСУ, створивши загрозу оточення міста.
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".відео дня
Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
Бої за Вугледар - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі захоплення Вугледара російськими окупаційними військами, вони ймовірно спробують оточити Курахове, вважає OSINT-аналітик Віталій Кононученко.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 1 жовтня, армія РФ, можливо, взяла під контроль Вугледар, але більшість українських підрозділів змогли вийти з міста та уникнути оточення.
За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 1 жовтня у Вугледарі тривають бої, в місті залишаються 107 мешканців.
Інші новини:
- Коли буде бабине літо 2024: синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні
- Польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України - ексглава МЗС Польщі
- Існує лише 1 варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред