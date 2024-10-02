Ситуація не критична: військовий прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару

Інколи, щоб виграти стратегічно у війні необхідно програти битву.

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Військовий прокоментував втрату Вугледару для ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", DeepState

Сьогодні, 2 жовтня, офіційно було підтверджено, що Сили оборони України вийшли з Вугледара. Однак, як переконаний командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко, втрата Вугледара не є критичною для України. Свою думку він висловив в ефірі Київ24.

"Це не критична ситуація - втрата Вугледара. Так чи інакше нам доведеться повертати всі території. Інколи, щоб виграти стратегічно у війні необхідно програти битву…", - сказав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. відео дня З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Військовий зазначає, що країна-агресорка продовжує поетапно виконувати план по окупації України.

"Повзучим наступом так чи інакше з неспівмірними втратами до результату, який вони отримують на полі бою, противник в найближчій перспективі буде намагатись просуватися. Щодо втрати тих чи інших населених пунктів, то вони обумовлені, зокрема, військовою доцільністю і основне - збереженням життя та здоров’я наших військовослужбовців", - сказав захисник.

Однак, попри все, за словами Федоренка, основний ресурс, який є в Україні - це люди:

"Бо можна мати різні безпілотні системи, артилерію, але якщо немає піхоти, штурмової піхоти, яка спроможна утримувати позиції, виконувати завдання, то на жаль, це буде призводити до неуспіху на полі бою".

Федоренко називає нинішню ситуацію - "складною історією, яка обумовлена рядом факторів". Як пригадує військовослужбовець, "просипання" фронту розпочалося, коли була затримка від наших партнерів, майже семимісячна, по доставці нового озброєння та боєприпасів.

"Саме тоді противник розпочав свій повзучий наступ і мав успіх як в районі Бахмута, так і загалом пішли рухи по Донецькій області, і по Харківській в тому числі", - зауважив Федоренко.

Однак, попри всі обставини, ЗСУ продовжуватимуть виконувати всі необхідні завдання. Головна мета - максимально призупинити ворога і сформувати передумови для деокупації частини наших територій.

"На це безпосередньо впливають і наші партнери напрямку за рахунок фінансової підтримки, озброєнням, і за рахунок політичних рішень по застосуванню певної номенклатури озброєння для ударів вглибину РФ. За моїм переконанням ці рішення також будуть прийняті. Ми маємо виснажувати противника і в нього на території", - підкреслив команди батальйону.

Однак першочергово завданням України є вичерпати ударно-штурмові спроможності ворога.

"Тільки там де противник втрачає спроможність штурмувати, ми набуваємо спроможності вибивати противника з зайнятих позицій і говорити про планування операції зі звільнення тої чи іншої території".

Вугледар / Инфографика: Главред

Існує небезпека, на думку Федоренка, що після захоплення Вугледару ворог активізується ще на кількох ділянках.

"За моїм переконанням, Силам оборони вдасться на більшості відтинків стабілізувати ситуацію. Але повністю призупинити просування противника на всі 100%, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не є можливим. Робимо все, що можемо, і з перспективою ми зможемо мати успіх", - сказав Федоренко.

Прогнозуючи, яким буде жовтень місяць, Федоренко чітко вказує, по ознакам противника, що будуть активізуватись ще ряд відтинків.

"Зокрема, я кажу про Харківську область. Але чи вдасться противнику зреалізувати всі наміри, які він визначив перед собою, за моїм переконанням, цього не вдасться зробити. Ситуація складна. Але не можна не сказати, що вона програшна", - пояснив захисник.

Ситуація на фронті: що відомо

Сьогодні в ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили, що Сили оборони України вийшли з Вугледара. Зазначається, що після значних втрат у тривалих боях ворог не припинив спроб захопити Вугледар.

Довгий час Україна утримувала Вугледар під тиском окупантів. Главред пояснив, які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки.

У звіті американського Інституту вивчення війни також прокоментували захоплення Вугледара Росією. Зазначається, що масштаб українських втрат поки що невідомий, але поширені повідомлення про виведення українських військ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, імовірно, уникла російського оточення.

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