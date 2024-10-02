Під загрозою ще одне місто: OSINT-аналітик назвав мету РФ у разі падіння Вугледара

Головний намір армії країни-агресора РФ - вийти на Курахове ще до настання холодів.

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Після Вугледара окупанти ймовірно підуть на Курахове / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Telegram

У разі падіння Вугледара в Донецькій області російська окупаційна армія намагатиметься взяти в оточення Курахове. Таку думку висловив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв'ю NV.

За його словами, якщо події розвиватимуться за негативним сценарієм, то ворог намагатиметься взяти в оточення Курахове, яке якраз розташоване зараз посередині між двома напрямками, на яких атакують окупанти, - між Вугледаром і Гірником, Українським, Селидовим.

Кононученко вважає, що зараз головний намір росіян - це вийти на Курахове ще до настання холодів.

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Метеорологічні умови можуть зіграти на користь України.

"Буквально через місяць буде сезон холоду, сезон дощів, навіть, можливо, раніше. І це, на мою думку, значно сповільнить просування ворога. Вони це розуміють, зокрема, тому намагаються зараз взяти свій максимум і атакувати з тією силою, яка взагалі тільки можлива", - сказав Кононученко.

Хто такий Віталій Кононученко Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач. Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

Бої за Вугледар і захоплення міста Росією

1 жовтня аналітики DeepState заявили, що росіяни окупували Вугледар. Офіційного підтвердження Генштабу цієї інформації поки що немає.

Повідомлялося, що російські прапори вивішені вже на всіх куточках Вугледара, що вказує на повну окупацію міста. Аналітики вважають, що це останні дні оборони міста.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 1 жовтня йдеться про те, що армія РФ, імовірно, захопила Вугледар, однак більша частина українських підрозділів, що перебували там, змогли покинути місто і не потрапити в російське оточення.

Що відомо про місто Вугледар / Інфографіка: Главред

Експерти прогнозували, що ЗСУ все ж зможуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста.

Військовий експерт Роман Світан також вважає, що в українських сил все ще є шанс утримати місто.

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