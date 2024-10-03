Зʼявилась реакція Зеленського на вихід ЗСУ з Вугледара: що сказав

2 жовтня у ЗСУ підтвердили вихід українських військових із Вугледара - це місто за 57 км від Донецька.

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ЗСУ відійшли від Вугледара / Колаж Главреда. Фото: 72 ОМБр, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський у четвер, 3 жовтня, назвав правильним наказ командування ЗСУ щодо виходу з Вугледара. Нагадаємо, перша інформація про виведення 72-ї ОМБр з міста зʼявилась іще в середині вересня, а 2 жовтня ОСУВ "Хортиця" підтвердило факт відходу військ з міста.

Президент наголосив, що у ЗСУ немає можливості боронити власну землю під тиском ворога, коли немає відповідного озброєння.

"Без відповідно зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну ж зброю, руйнує все, руйнує позиції наших бійців", — пояснив Зеленський на пресконференції з Рютте у Києві. відео дня

Рішення щодо відведення військ він назвав правильним кроком.

"Нашим бійцям треба зберегти свої життя, бо вони (життя бійців, - Главред) — набагато важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші громадяни. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильний крок", — висловився Зеленський.

Тому, додав Зеленський, Україна просить Захід надати дозвіл на застосування західного озброєння углиб Росії — щоби вчасно зупиняти ворога.

"Чи можемо ми так зупинити Росію? На сьогодні це — один із засобів посилення України", — сказав він.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вихід ЗСУ з Вугледара - що відомо

У середу, 2 жовтня, у ЗСУ підтвердили вихід українських військових із Вугледара - це місто за 57 км від Донецька. Наступ на цій ділянці фронту росіяни вели майже з перших днів після захоплення Волновахи в лютому 2022 року. З квітня він став одним із вузлів оборони нашої армії на півдні Донецької області.

Слід зазначити, що за 18 км від міста проходять залізничні колії, які Росія використовує для перекидання військ і техніки на Південь України по лінії Донецьк-Волноваха. І поки ЗСУ були у Вугледарі, українські військові мали можливість тримати цю залізничну лінію під вогневим контролем.

Тобто Вугледар був шансом для Києва в майбутньому перерізати "сухопутний коридор" до Криму територією українського Приазов'я.

Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки?Читайте у матеріалі Главреда

Вугледар - що відомо про місто / Інфографіка: Главред

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