"Не допустіть тотальної поразки": командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара

Російські окупанти будуть намагатися взяти українських військових у "кільце" у ще одному місті.

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Яке місто РФ почне захоплювати після окупації Вугледару / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот з відео

Російські окупанти захопили місто Вугледар на Донеччині. Вони будуть намагатися просуватися вперед. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Він вважає, що наступними населеними пунктами, які будуть намагатися захопити росіяни, може стати Максимільянівка та Дальнє.

"Штурмувати місто "в лоб" важко, особливо коли там стоїть один з найпотужніших підрозділів ударних БПЛА", - зазначив Бунятов. відео дня

Водночас він додав, що у випадку захоплення села, ворогу буде зручно тиснути на фланг Курахове та розвивати наступ у напрямку Богоявленки. Це поставить під загрозу оточення ряду сіл, змусивши українських військових відступати.

"Сподіваюсь наше командування слідкує за перебігом бойової роботи на даній ділянці та не допусте такої тотальної тактичної поразки", - заявив військовий.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

ЗСУ вийшли з Вугледара - головні новини за темою:

Сили оборони вийшли з Вугледара, офіційно повідомили 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підрозділи були виведені з міста для того, щоб зайняти нові оборонні позиції.

Окупація Вугледара не призведе до критичної ситуації, вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко. Проте ворог продовжує вести повзучий наступ і незабаром спробує досягти нових просувань на полі бою.

Після захоплення Вугледара війська РФ зможуть поліпшити свою логістику, припустив військовий експерт Олег Жданов. Згідно з оцінкою аналітика, тепер ворог зможе запустити залізницю від Ростова до Донецька через Бердянськ і Мелітополь. Запрацює гілка, яку противник будував раніше.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

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