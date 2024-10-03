Куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара: у ЗСУ розкрили плани ворога

Окупація Вугледара - лише частина великого наступу окупантів по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ, сказав Іван Тимочко.

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Окупанти Росії можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку - військовослужбовець ЗСУ / Колаж: Міноборони РФ, 22-а ОМБр

Російські окупанти після захоплення Вугледара Донецької області можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна побачити, як ворог активізується в районі Старомайорська. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що Вугледар був для ЗСУ важливою точкою оборони. Місто на висоті, у нього "хороші" географічні та технічні особливості. Оборона Вугледара своє завдання виконала. Ворог розглядав захоплення міста як частину плану з наступу по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ.

"І ворог намагатиметься поетапно рухатися в цьому напрямку залежно від наявних ресурсів. Зараз ворог, навіть зайшовши до Вугледару, не зміг розгорнути свій наступ, як це було свого часу в Авдіївці. Тому Вугледар свої завдання виконав однозначно", - зазначив Тимочко.

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ЗСУ готувалися до виходу з Вугледара

За словами військовослужбовця, давно було розуміння того, що з Вугледара доведеться відходити.

"Після виходу з Вугледара розташування бійців по лінії оборони безпосередньо залежить від того, наскільки в нас там є сили, засоби, які ми зможемо задіяти, і наскільки місцеві органи влади, які відповідали за третю лінію фортифікацій, якісно й ефективно організовували її у взаємодії з військовими", - пояснив офіцер.

Важлива інформаційна тиша

Військовий пояснив, що в таких питаннях, як пересування бригад, потрібно дотримуватися інформаційної тиші, щоб не допустити бардаку.

"Приклад Авдіївки. Не встигли бригади 3-ї Штурмової висунутися на посилення наших сил під Авдіївкою, а також для організації відходу, як усі дзвони політиків, депутатів сурмили, куди висувається бригада, які маршрути, звідки зняли, коли прибуде, які займатиме позиції, які лінії оборони зроблені й не зроблені. І цей політичний розгардіяш, власне, заподіяв шкоду в тому випадку. І це нічому не навчило. Ця істерія навколо 72-ї бригади у Вугледарі. Хоча 72-га бригада не єдина, яка займалася обороною. Але знову почали втручатися в кадрові питання, в організаційні питання бригади. Це все призвело до шаленої шкоди. Тому ми повинні з дуже великою обережністю ставитися до визначення наступних рубежів", - зазначив Тимочко.

Куди війська РФ можуть піти після Вугледара

На думку військового, тепер ворог може планувати наступальні дії на Запорізькому напрямку. Пожвавлення противника в районі Старомайорського вже зафіксовано.

Крім того, ворог здатен використати сили з Вугледарського напрямку для посилення своїх угруповань у районі Покровська, або спробувати вибудувати альтернативні маршрути.

"Ворог має свої задуми планування, у нас є свої задуми. Хто кого переграє ми будемо бачити в найближчі моменти. Важливо, щоб зараз, коли прикута увага до Вугледара, щоб політики свої апетити й амбіції применшили і не заважали військовим, не змушували військових ухвалювати політичні питання на догоду їм. Тому що політики розбурхують суспільство і в такий спосіб чинять тиск на військових, змушуючи їх дуже часто ухвалювати рішення, які, можливо, для політиків і є політично важливими, але шкідливими для проведення, організації що бойових дій, що наступальних. Курський наступ ЗСУ - найкращий приклад", - наголосив Іван Тимочко. Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

ЗСУ вийшли з Вугледара - головні новини за темою:

Сили оборони вийшли з Вугледара, офіційно повідомили 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підрозділи були виведені з міста для того, щоб зайняти нові оборонні позиції.

Окупація Вугледара не призведе до критичної ситуації, вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко. Проте ворог продовжує вести повзучий наступ і незабаром спробує досягти нових просувань на полі бою.

Після захоплення Вугледара війська РФ зможуть поліпшити свою логістику, припустив військовий експерт Олег Жданов. Згідно з оцінкою аналітика, тепер ворог зможе запустити залізницю від Ростова до Донецька через Бердянськ і Мелітополь. Запрацює гілка, яку противник будував раніше.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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