Українські сили продовжують наступ в рамках операції в Курській області країни-агресора Росії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у новому звіті, основна увага ЗСУ зосереджена на Глушковському районі Курської області. Геолокаційні кадри від 13 вересня підтверджують дію ЗСУ у південній частині Веселого, в той час як російські воєнкори заявляють, що українським силам вдалося захопити це селище.

Окрім цього, за даними російських джерел, ЗСУ просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

Просування ЗСУ зафіксовані і на північ від Суджі. Там російські воєнкори заявляють про захоплення українськими силами Черкаського Поріччя. Також атаки продовжувались біля Апанасовки, Любимівки, Обуховки, Мар'ївки та Руської Конопельки.

Окупаційні війська РФ також активізувалися у Курській області та намагаються повернути втрачені території. Геолокаційні кадри від 13 вересня підтвердили захід ворога у західну частину Любимівки. Російський блогер також стверджував про просування до околиць Любимовки та на полях біля Дарино.

Кадри від 14 вересня підтвердили присутність піхоти російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, яка діє в центрі Борків, а російські воєнкори розійшлись в думках щодо повного захоплення цього населеного пункту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.