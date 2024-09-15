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Операція на Курщині набирає обертів: ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів

Анна Косик
15 вересня 2024, 07:48
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Попри посилення тиску зі сторони ворога у спробах повернути території РФ, ЗСУ вдається йти вперед і займати нові території.
Карта Курськой области, танк ВСУ
ЗСУ успішно просуваються в Глушковському районі РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з карти ISW

Українські сили продовжують наступ в рамках операції в Курській області країни-агресора Росії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у новому звіті, основна увага ЗСУ зосереджена на Глушковському районі Курської області. Геолокаційні кадри від 13 вересня підтверджують дію ЗСУ у південній частині Веселого, в той час як російські воєнкори заявляють, що українським силам вдалося захопити це селище.

Окрім цього, за даними російських джерел, ЗСУ просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

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Просування ЗСУ зафіксовані і на північ від Суджі. Там російські воєнкори заявляють про захоплення українськими силами Черкаського Поріччя. Також атаки продовжувались біля Апанасовки, Любимівки, Обуховки, Мар'ївки та Руської Конопельки.

Окупаційні війська РФ також активізувалися у Курській області та намагаються повернути втрачені території. Геолокаційні кадри від 13 вересня підтвердили захід ворога у західну частину Любимівки. Російський блогер також стверджував про просування до околиць Любимовки та на полях біля Дарино.

Кадри від 14 вересня підтвердили присутність піхоти російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, яка діє в центрі Борків, а російські воєнкори розійшлись в думках щодо повного захоплення цього населеного пункту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нещодавно повідомлялося, що українські сили у Курській області розпочинають нову операцію, і в росіян є тільки два виходи - залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення.

Водночас ворог, відчуваючи небезпеку, теж активізувався на Курщині. Кількість російських військових на Курському напрямку значно зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів.

Раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов заявив, що під контроль українських воїнів перейшло селище Тьоткіно у Глушківському районі та прикордонний район біля цього населеного пункту.

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ЗСУ Інститут вивчення війни Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
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