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Курська операція ЗСУ: зона присутності Сил оборони розширюється - експерт

Даяна Швець
15 вересня 2024, 03:00
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Сам факт проведення наступальної операції Сил оборони України в тил атакуючого російського угруповання став повною несподіванкою для російської сторони.
ВСУ, Курск
ЗСУ беруть нові населені пункти на Курщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов поділився позитивними новинами для української сторони на Курському напрямку. За даними експерта, під контроль наших сміливих воїнів перейшло селище Тьоткіно у Глушківському районі та прикордонний район біля цього населеного пункту. Такою інформацією Снєгирьов поділився в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Можемо говорити, що зона присутності Сил оборони України розширюється за рахунок території Курської області. Сам факт проведення наступальної операції Сил оборони України в тил атакуючого російського угруповання, зважаючи на все, став повною несподіванкою для російської сторони", — коментує він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

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Як розповідає військово-політичний аналітик, українська армія подолала інженерно-фортифікаційні споруди противника, воїни розмінували місцевість та увійшли на територію Курської області ще на одній ділянці.

"За даними самої російської сторони, запеклі бої відбуваються в районі населеного пункту Ведмеже. Основне завдання Сил оборони України — відрізати локації російських військ. Тобто фактично йдеться про загрозу створення оперативного оточення російських частин, що наступають", — каже аналітик.

На думку Снєгирьова, в планах Сил оборони України є все ще задум взяти під свій безпосередній контроль Глушківський район Курської області, загальна площа якого близько 700 кв. км. Саме на цій ділянці росіяни наступають, щоб не допустити замикання котла та попадання в оперативне оточення російського угруповання в кількості 2 000-3 000 осіб.

"Ситуація тяжка. Росіяни наступають у районі населеного пункту Снагость. Основне завдання російської сторони — не дати можливості замкнути кільце оточення", — зазначив гість ефіру.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська операція ЗСУ - останні новини

До слова, ЗСУ знову прорвались на Курщині. Тепер група російських новобранців чисельністю у тисячі людей ризикує опинитися в оточенні.

Як відомо, в DeepState розкрили деталі, що ЗСУ звільнили ще кілька сіл в Курській області. Оновлена карта бойових дій DeepState свідчить про те, що ЗСУ просунулися на північ і взяли під контроль два села на Курщині.

Окрім цього, на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ. Спроба росіян прорвати оборонні позиції ЗСУ виявилася провальною.

Британська розвідка також показала знищені мости в Курській області. Україна продовжує перешкоджати російській логістиці окупантів, написали в розвідці.

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