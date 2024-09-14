Кордон прорвано, росіянам загрожує "котел": у ЗСУ говорять про нову операцію у РФ

ЗСУ прорвали кордон у новому місці в Курській області, тривають бої в Глушківському районі.

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ЗСУ йдуть уперед у Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

У Курській області українські війська захищають фундаментальний інтерес - наближення миру, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Тиснемо на Росію і робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - наголосив глава держави. відео дня

"Котел" для росіян у Курській області

Як ідеться в повідомленні на каналі підрозділу Khorne group 116 механізованої бригади ЗСУ, українські захисники розпочинають нову операцію в Курській області.

"Наразі ми розпочинаємо нову операцію, і в росіян є тільки два виходи - залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення", - зазначають українські воїни.

За їхніми словами, у росіян є тільки два вибори - це ганьба або смерть.

"Вони залізли в котел, і тепер у росіян є тільки два виходи - залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення", - кажуть у "Khorne Group".

Що відомо про нову операцію ЗСУ

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на дані провоєнних Z-пабліків, ЗСУ прорвали кордон у новому місці в Курській області, тривають бої в Глушковському районі.

Зазначається, що ЗСУ закріплюються в селі Веселе в Глушківському районі. Низка каналів пише, що село вже під контролем України.

Уточнюється, що бої на околицях Веселого, "куди українські формування вийшли після подолання загороджень на кордоні кількома днями раніше", тривають уже понад добу. Населений пункт Новий Путь використовується "як перевалочний пункт, де штурмові групи ЗСУ спішуються для подальшого вступу в бій під Веселим".

Як пишуть російські військові пропагандисти, активність боїв можна порівняти "з боями початку вторгнення ЗСУ в Курську область".

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ раптово перекинула тисячі солдатів на Курщину. Кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази. Росіяни намагаються уповільнити наступ України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зайняли ще кілька сіл у Курській області. ЗСУ просунулися на північ і взяли під контроль два села на Курщині.

Як повідомлялося раніше, українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області РФ. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися на південь від села Веселе, недалеко від міжнародного кордону з Україною.

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