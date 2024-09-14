РФ раптово перекинула тисячі окупантів на Курщину: в ЗСУ розкрили дані

Кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази. Росіяни намагаються сповільнити наступ України, розповів Вадим Мисник.

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Кількість росіян на Курському напрямку зросла в 3-4 рази / Колаж: Главред, фото: АЗОВ

Кількість російських військових на Курському напрямку значно зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Про це повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, на початку Курської операції на цьому напрямку ворог утримував близько 11 тисяч військових. Тепер їхня кількість, за різними оцінками, зросла до 30-45 тисяч.

"Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", - зазначив Мисник. відео дня

Водночас він зауважив, що російські війська збільшили обстріли території Чернігівської та Сумської областей. Також росіяни обстрілюються власну територію - район Курської області, який контролюють ЗСУ.

"Минулої доби (13 вересня - Главред) ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", - розповів речник ОТУ "Сіверськ".

Мисник підкреслив, що ЗСУ ускладнили логістику росіян, взявши під контроль місто Суджу. Воно є важливим логістичним вузлом.

"Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу - це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування Сєвєр, - це Брянська, Курська, Білгородська області", - додав речник.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, у Курській області українські десантники зупинили спробу прориву російських військ. У багатогодинному бою українці знищили п'ять БМД, танк і БТР, а також кілька десятків російських військових. Решта окупантів втекли.

ЗСУ прорвали російську оборону на кордоні в Курській області, проникнувши на кілька кілометрів углиб території Росії. Українські інженери, підтримані дронами і танками, здійснили несподіваний прорив, який перевершив початкові очікування, пише Forbes.

Крім цього, українські підрозділи звільнили кілька населених пунктів на Курщині. ЗСУ взяли під контроль села Дурівка та Вітряне, повідомила моніторингова група DeepState.

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