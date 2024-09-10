Віддадуть і Курчатов: Гетьман припустив, куди ЗСУ "пропустять" у Курській області

Прорив ЗСУ на Курщині вдався не лише через несподіванку та вдало продуманий план, а й через особливість самих росіян.

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ЗСУ, найімовірніше, не зустрінуть спротиву по дорозі на Курчатов / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Вже понад місяць ЗСУ тримають під контролем понад 100 населених пунктів країни-агресора Росії у Курській області. Операція українських сил вдалася дуже вдалою і через особливості росіян на прикордонних територіях.

Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман. За його словами, росіяни кардинально відрізняються від українців у моменті, коли потрібно відстояти своє.

В той час як українські цивільні йшли з голими руками на ворожі танки, щоб зупинити їх у 2022 році, вже в 2024 росіяни показали, що не здатні навіть на ополчення, коли їхній кордон проривають війська сусідньої країни і вільно заходять на їхню територію.

Можна припустити, що і російський Курчатов віддадуть незабаром без бою і спротиву. Адже росіяни скоріше почнуть вивчати слово паляниця і звикати до синьо-жовтих прапорів, ніж чинити опір.

"Багато років у Росії культивувалася рабська психологія. Про це свого часу говорив ще Булат Окуджава, який сказав, що росіяни – професійні раби. Тому росіянам байдуже, хто ними керуватиме. Як вони в захваті від російської влади, їм потрібний цар і пан, так вони любитимуть і нашу владу. Любитимуть не триколор, а жовто-синій прапор. Вони багато років культивувалася філософія раба", - переконаний Гетьман.

Експерт вважає, що Україна не має бути зацікавлена в тому, щоб змінити свідомість росіян, наше завдання в іншому - зробити так, щоб вони більше не мали можливості здійснювати агресію не лише щодо України, а й щодо Північного Кавказу та інших.

"Ми маємо не дати Росії когось чи щось захоплювати. Нехай росіяни з Китаєм краще розбираються. Вони багато проблем виникає, зокрема, про договір 1853 року, коли більшість китайської території відійшла Росії. У Китаї активно зараз порушуються ці питання. Тож росіянам буде чим займатися", - додав він.

Дивіться відео про те, чому росіяни не почали спротив під час проведення Курської операції:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, зниження темпів просування ЗСУ в Курській області пов'язане з тим, що українські сили досягли "оперативної глибини" свого наступу і мають узяти паузу, щоб підтягнути логістику.

Раніше стало відомо, що російські військові на Курщині біля річки Сейм СОУ потрапили в оперативний котел. Там є російські війська у великій кількості.

Главком Сирський напередодні повідомив, що Україна здійснила операцію у Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ та значно поповнив український обмінний фонд.

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