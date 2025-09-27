На Херсонщині окупанти дезертують попри покарання - Атеш

Настільки багато окупантів стають дезертирами, що командування РФ почало вживати заходів.

https://glavred.net/front/na-hersonshchine-okkupanty-dezertiruyut-nesmotrya-na-nakazaniya-atesh-10701740.html Посилання скопійоване

Росіян жорстоко карають за втечу з війська / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Що повідомили партизани:

Рівень дезертирства серед окупантів зростає

Командування РФ намагається виловлювати втікачів

Дезертирів, яких повертають, жорстоко катують

Окупанти з штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, все частіше стають дезертирами. Про це повідомили джерела партизанського руху "Атеш".

Командування штабу не влаштовує така ситуація, тому воно створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається залишити позиції.

відео дня

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Де затримують дезертирів

По всьому тимчасово окупованому півострову Крим мобільні групи шукають солдатів та деколи навіть відбирають затриманих у військової поліції. Після того, як когось із дезертирів ловлять, їх відправляють на жорстокі "польові суди".

"Їх змушують битися до смерті, прив'язують до машин і возять перед строєм, або кидають у ями без води та їжі. Найбільше випадків зазначено у 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Дезертирство в армії РФ - явище непоодиноке

Главред писав, що зростають випадки дезертирства і в 247-му десантно-штурмовому полку збройних сил Росії, який розміщено на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Основними причинами є насильницька мобілізація місцевих жителів із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, а також Криму.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія перегруповує свої сили для підготовки одразу кількох операцій на фронті. Командування РФ проводить перегруповування на лінії фронту на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що ситуація на кордонах Дніпропетровщини динамічна. Окупанти намагаються просунутись вперед.

Раніше стало відомо, що окупаційні війська країни-агресорки Росії опинилися у "мішку" на Добропільському напрямку після успішних превентивних дій Сил оборони.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред