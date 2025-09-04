"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

Коротко:
- Вибухи на нафтобазі у Луганську спричинили масштабну пожежу
- База забезпечує паливом 41-шу та 20-ту армії РФ
Ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Як повідомляє рух "АТЕШ" спільно з таємною Організацією українців, вони допомогли завдати удару по ключовій нафтобазі, що забезпечує пальним 41-шу та 20-ту загальновійськові армії Збройних сил Російської Федерації.
Після вибухів нафтобаза охопила масштабна пожежа, що стало серйозним ударом по матеріально-технічному забезпеченню російських окупаційних сил у регіоні. Операція демонструє можливості українських підпільних рухів у прориві логістичних ланцюгів противника на тимчасово окупованих територіях.
Передісторія події
"Агент нашого руху провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. Ми зафіксували резервуари для зберігання палива, насосні станції, зливоналивні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі", — додали у "АТЕШ".
За їхніми словами, це найважливіший логістичний вузол, через який окупанти забезпечують паливом підрозділи на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямках, включно з 41-ю та 20-ю загальновійськовими арміями ЗС РФ.
Передача даних силам оборони
"Всі зібрані дані вже передані Силам оборони України для нанесення точного удару. Ми продовжуємо бити по логістиці ворога — крок за кроком наближаючи його крах", — зазначили у русі.
Главред писав, що 8 серпня у Сочі та деяких інших південних містах Росії було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів. Влада розпочала евакуацію жителів і туристів із пляжів. Також було тимчасово призупинено роботу аеропорту.
Крім того, українські Сили оборони завдали точкового удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, що знаходиться на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Нагадаємо, що у ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто було атаковано безпілотниками, внаслідок чого над місцевою нафтобазою піднявся стовп диму.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
