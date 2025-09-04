"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

Операція демонструє можливості українських підпільних рухів у прориві логістичних ланцюгів противника на окупованих територіях.

Всі зібрані дані передали Силам оборони України для нанесення точного удару по логістичних вузлах окупантів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Вибухи на нафтобазі у Луганську спричинили масштабну пожежу

База забезпечує паливом 41-шу та 20-ту армії РФ

Ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Як повідомляє рух "АТЕШ" спільно з таємною Організацією українців, вони допомогли завдати удару по ключовій нафтобазі, що забезпечує пальним 41-шу та 20-ту загальновійськові армії Збройних сил Російської Федерації.

Після вибухів нафтобаза охопила масштабна пожежа, що стало серйозним ударом по матеріально-технічному забезпеченню російських окупаційних сил у регіоні. Операція демонструє можливості українських підпільних рухів у прориві логістичних ланцюгів противника на тимчасово окупованих територіях.

Передісторія події

"Агент нашого руху провів детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську. Ми зафіксували резервуари для зберігання палива, насосні станції, зливоналивні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі", — додали у "АТЕШ".

За їхніми словами, це найважливіший логістичний вузол, через який окупанти забезпечують паливом підрозділи на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямках, включно з 41-ю та 20-ю загальновійськовими арміями ЗС РФ.

Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Передача даних силам оборони

"Всі зібрані дані вже передані Силам оборони України для нанесення точного удару. Ми продовжуємо бити по логістиці ворога — крок за кроком наближаючи його крах", — зазначили у русі.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



