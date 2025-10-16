"Без уколів і підтяжок": 69-річна Наталія Сумська показала своє чесне фото

Коротко:
- Наталія Сумська приїжджала до Львова
- Як вона зараз виглядає
Українська відома акторка Наталія Сумська показала своє свіже фото зі Львова, де жила з батьками десять років.
На своїй сторінці в соцмережах знаменитість опублікувала знімок, на якому вона постала біля будинку, де, ймовірно, колись жила. На цьому ж місці Наталя фотографувалася з мамою в дитинстві.
"Через роки. У Львові - місті мого дитинства", - написала Сумська.
До речі, фотографію було зроблено в день народження її мами - актриси Анни Сумської.
Шанувальники залишилися в захваті від фотографій і написали безліч компліментів актрисі.
"Яке приємне обличчя. Справжнє, без уколів і підтяжок. Як же це красиво - бути собою! Бути справжньою!"
"Ви дуже схожа на маму. І такі ж добрі очі"
"Матуся була жінкою неймовірної краси! Ви дуже схожі", - зазначили підписники знаменитості.
Про персону: Наталя Сумська
Наталя Сумська - українська акторка і телеведуча.
Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).
