"Без уколів і підтяжок": 69-річна Наталія Сумська показала своє чесне фото

Наталя Сумська з роками тільки гарнішає.

Наталія Сумська побувала у Львові / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Сумська

Коротко:

Наталія Сумська приїжджала до Львова

Як вона зараз виглядає

Українська відома акторка Наталія Сумська показала своє свіже фото зі Львова, де жила з батьками десять років.

На своїй сторінці в соцмережах знаменитість опублікувала знімок, на якому вона постала біля будинку, де, ймовірно, колись жила. На цьому ж місці Наталя фотографувалася з мамою в дитинстві.

"Через роки. У Львові - місті мого дитинства", - написала Сумська.

Наталія Сумська з мамою / фото: скрін instagram.com, Наталія Сумська

До речі, фотографію було зроблено в день народження її мами - актриси Анни Сумської.

Шанувальники залишилися в захваті від фотографій і написали безліч компліментів актрисі.

"Яке приємне обличчя. Справжнє, без уколів і підтяжок. Як же це красиво - бути собою! Бути справжньою!"

"Ви дуже схожа на маму. І такі ж добрі очі"

"Матуся була жінкою неймовірної краси! Ви дуже схожі", - зазначили підписники знаменитості.

Наталія Сумська / фото: instagram.com, Наталія Сумська

Про персону: Наталя Сумська Наталя Сумська - українська акторка і телеведуча. Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

