Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

Агент українського партизанського руху Атеш здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.
Як повідомили в Атеш, вдалося знищити дві одиниці військової техніки окупантів - бензовоз і УАЗ.
"На честь 3-ї річниці створення руху Атеш наш агент із числа військовослужбовців армії РФ проник в одну з військових частин у районі Бердянська та провів зухвалу операцію. Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз і УАЗ", - йдеться в повідомленні.
Партизани уточнили, що операція була проведена швидко та професійно.
"Агент непомітно покинув територію військової частини, залишившись непоміченим", - ідеться в повідомленні.
Атакована військова частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку.
"Тепер її боєздатність тимчасово знижена. Знищення бензовоза та УАЗа стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - підкреслили партизани.
Як писав Главред, у вересні агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
Раніше партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
У серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
