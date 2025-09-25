Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

Підрозділ, що зазнав атаки, бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку.

https://glavred.net/war/boesposobnost-vraga-snizhena-atesh-soobshchil-o-derzkoy-operacii-na-voennoy-baze-rf-10701104.html Посилання скопійоване

Партизани знищили бензовоз і УАЗ на базі РФ під Бердянськом / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, t.me/atesh_ua

Коротко:

Партизани Атеш здійснили диверсію на військовій базі РФ

Знищено бензовоз та автомобіль УАЗ

Операція приурочена до третьої річниці створення руху

Агент українського партизанського руху Атеш здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.

Як повідомили в Атеш, вдалося знищити дві одиниці військової техніки окупантів - бензовоз і УАЗ.

відео дня

"На честь 3-ї річниці створення руху Атеш наш агент із числа військовослужбовців армії РФ проник в одну з військових частин у районі Бердянська та провів зухвалу операцію. Йому вдалося успішно знищити дві одиниці військової техніки: бензовоз і УАЗ", - йдеться в повідомленні.

Знищено бензовоз і УАЗ на базі РФ / t.me/atesh_ua

Партизани уточнили, що операція була проведена швидко та професійно.

"Агент непомітно покинув територію військової частини, залишившись непоміченим", - ідеться в повідомленні.

Атакована військова частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку.

Агент Атеш знищив військову техніку ворога / Фото: t.me/atesh_ua

"Тепер її боєздатність тимчасово знижена. Знищення бензовоза та УАЗа стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил", - підкреслили партизани.

Атаки в тилу РФ - останні новини

Як писав Главред, у вересні агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

Раніше партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

У серпні партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв'язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред