Росіяни залишились без світла: невідомі дрони завітали в Саратов і Волгоград

Відомо, що сталася пожежа на підстанції ЛЕП "Балашовська".

Невідомі дрони атакували Саратов і Волгоградську область

Росіяни повідомляли про невідомі літальні апарати в небі

Кілька населених пунктів в РФ залишилися без світла

У ніч на 16 жовтня у Саратові лунали вибухи, а у Волгоградській області горіла підстанція. Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.

Відомо, що протягом всієї ночі в російкому Саратові гули сирени повітряної тривоги та було чутно вибухи. У місті працювала ППО.

Місцеві мешканці повідомляли про невідомі літальні апарати в небі, схожі на БпЛА. Також зазначалось, що деякі дрони летіли в бік Самарської області.

Що цікаво, про "масовану атаку" на енергетичні об'єкти Волгоградської області повідомив губернатор.

Він розповів, що внаслідок падіння уламків невідомого безпілотника сталася пожежа на підстанції ЛЕП "Балашовська". Кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання.

Варто зауважити, що підстанція забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Чи можливий блекаут в Москві

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що за належного підходу блекауту в Москві можна досягти.

Він наголосив, що основні об’єкти атомної енергетики Росії розташовані в її європейській частині, і вони дають серйозний потік у загальну енергосистему – близько 20%.

"Тому потрібно працювати комплексно. За належного підходу все це можна зробити", - вважає експерт.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, ніч на 11 жовтня була неспокійною для країни-агресорки. Росіяни скаржилися на атаку дронів, зокрема, у Волгограді. Місцеві мешканці нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні.

Також 11 жовтня Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Крім того, у ніч на 9 жовтня безпілотники атакували місто Котове Волгоградської області РФ. На території підприємства "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" виникли пожежі.

