РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупинено

Коротко:
- РФ атакувала Україну дронами та ракетами
- Під удар потрапив об'єкт газовидобутку на Полтавщині
У ніч на 16 жовтня армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Постраждала енергетична інфраструктура.
Як повідомили в ДТЕК, ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами та ракетами.
"Унаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено", - ідеться в повідомленні.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, вранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Після цього в Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві прогриміли вибухи.
За даними моніторингових каналів, протягом сьогоднішнього ранку окупанти застосували понад 20 балістичних ракет "Іскандер-М".
Тим часом у ДСНС України повідомили, що ввечері 15 жовтня РФ атакувала дронами Ніжин Чернігівської області.
БпЛА влучили в один із логістичних об'єктів і багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, одна людина поранена.
Ситуація в українській енергетиці
Як писав Главред, жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу в разі потреби.
"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - припустив він.
