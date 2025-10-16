Рус
РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупинено

Анна Ярославська
16 жовтня 2025, 09:18
Енергетична інфраструктура ДТЕК Нафтогаз знову опинилася під ударом.
Ракетний удар
РФ вдарила по об'єкту газовидобутку на Полтавщині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Україну дронами та ракетами
  • Під удар потрапив об'єкт газовидобутку на Полтавщині

У ніч на 16 жовтня армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Постраждала енергетична інфраструктура.

Як повідомили в ДТЕК, ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами та ракетами.

відео дня

"Унаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено", - ідеться в повідомленні.

РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупинено
t.me/dtek_ua

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Після цього в Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві прогриміли вибухи.

За даними моніторингових каналів, протягом сьогоднішнього ранку окупанти застосували понад 20 балістичних ракет "Іскандер-М".

РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупинено
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у ДСНС України повідомили, що ввечері 15 жовтня РФ атакувала дронами Ніжин Чернігівської області.

БпЛА влучили в один із логістичних об'єктів і багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, одна людина поранена.

  • Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня
    Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня
    Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня
    Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня
    Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня
    Атака РФ на Чернігівщину 15 жовтня Фото: t.me/dsns_telegram

Ситуація в українській енергетиці

Як писав Главред, жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливі перебої з електропостачанням через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Україна готова почати імпорт електроенергії з Європейського Союзу в разі потреби.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - припустив він.

Інші новини:

