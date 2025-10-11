Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

Андрій Ганчук
11 жовтня 2025, 13:54
165
Українська армія активно обороняється, проте ворог збільшив кількість застосовуваних засобів нападу з повітря.
'Чекають нові випробування': Сирський зробив заяву про ситуацію у війні
На армію чекають нові випробування, треба прикривати стратегічні об'єкти - Сирський / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/GeneralStaffZSU

Головне:

  • Україна стримує ворога на фронті
  • ЗСУ контрнаступають на Добропільському напрямку
  • Будуть нові виклики, треба прикривати стратегічні об'єкти

Сили оборони України працюють над стримуванням російських окупантів на фронті. Оперативна обстановка - складна. Армія продовжує контрнаступати на Добропільському напрямку Донецької області, а ворог посилив атаки з повітря. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Триває контрнаступальна операція"

У своєму Telegram-каналі він розповів, що зараз основні зусилля армії зосереджені на стримуванні російських військ. У вересні загальні втрати окупантів склали 28,5 тисяч солдатів.

відео дня

Також він додав, що операція на Добропільському напрямку триває.

"Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Попереду на нас чекають нові випробування", - зазначив Сирський.

Війська РФ наростили кількість застосовуваних повітряних засобів

За словами головкома, росіяни стали більше застосовувати засобів повітряного нападу. Потрібно докласти додаткових зусиль, щоб захистити стратегічно важливі об'єкти.

"За місяць ворог збільшив кількість застосовуваних засобів повітряного наступу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив Олександр Сирський.

Як добитися перелому у війні - думка експерта:

Україна могла б влаштувати блекаут у Москві, що стало б переломним моментом, сказав в інтерв'ю Главреду Олег Жданов.

На думку експерта, тоді верхівка в Росії може задуматися над усуненням Путіна.

"Так, цілком може, коли еліти зрозуміють, що ситуація безвихідна, і що Росія не переломить її на свою користь. Путін щоразу обіцяє їм, що ось-ось Росія переможе, щоразу він викликає Герасимова і розповідає про перемоги, приписуючи тисячі кілометрів "сірої зони" до завоювань російської армії, до вже захоплених територій. Але колись правда спливе.

Блекаут у Москві стане переломним моментом.

Точно так само свого часу Герінг обіцяв Гітлеру, що жодна бомба не впаде на території Берліна. І коли бомби стали падати на Берлін, Герінг потрапив у величезну немилість. Але тоді це був початок війни, і те, що трапилося, можна було на щось списати.

А для Росії вже фінішна пряма: сьогодні блекаут у Москві, а завтра втрата управління військами на фронті", - додав Жданов.

'Чекають нові випробування': Сирський зробив заяву про ситуацію у війні
Якими далекобійними ракетами володіє Україна / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розповів, що Росія планувала окупувати Покровськ за будь-яку ціну, але Сили оборони зірвали її наміри. Також окупанти будували плани щодо захоплення більшої частини Донбасу до листопада.

Росіяни отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, сказав Володимир Зеленський. Глава держави та керівник СБУ Василь Малюк скоординували подальші далекобійні удари, мета яких - зменшення військового потенціалу ворога.

Війська РФ завдають ударів по Україні та ведуть наступ у Запорізькій області, доповів головкому окупантів Путіну начальник російського Генштабу Валерій Герасимов. За його словами, ворог б'ється зі ЗСУ "за Приморське і Степногірськ".

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ російські війська Добропілля Олександр Сырский війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:24Україна
Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:54Війна
Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Останні новини

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Розкриваємо козацькі символи: що визначало честь і силу воїнів

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

Реклама
14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

Реклама
12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

11:49

Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

08:10

Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?Погляд

08:01

Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

06:10

Мисливець за Нобелівською премією програвПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

05:00

Кохання накриє з головою: чотирьом знакам зодіаку круто щаститиме 11 жовтня

04:44

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Реклама
04:24

"Виходжу заміж": Леся Нікітюк заговорила про дату весілля

03:32

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

02:30

Чому не варто купувати готовий тертий сир: вказано небезпечну причину

01:43

Мрія кожної жінки: найтурботливіші чоловіки серед знаків зодіаку

00:20

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

10 жовтня, п'ятниця
23:58

Синій знак з трьома смугами і купою стрілок з'явився на дорогах: що він означає

23:47

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФВідео

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти