'Чекають нові випробування': Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

Українська армія активно обороняється, проте ворог збільшив кількість застосовуваних засобів нападу з повітря.

https://glavred.net/front/zhdut-novye-ispytaniya-syrskiy-sdelal-zayavlenie-o-situacii-v-voyne-10705586.html Посилання скопійоване

На армію чекають нові випробування, треба прикривати стратегічні об'єкти - Сирський / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/GeneralStaffZSU

Головне:

Україна стримує ворога на фронті

ЗСУ контрнаступають на Добропільському напрямку

Будуть нові виклики, треба прикривати стратегічні об'єкти

Сили оборони України працюють над стримуванням російських окупантів на фронті. Оперативна обстановка - складна. Армія продовжує контрнаступати на Добропільському напрямку Донецької області, а ворог посилив атаки з повітря. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Триває контрнаступальна операція"

У своєму Telegram-каналі він розповів, що зараз основні зусилля армії зосереджені на стримуванні російських військ. У вересні загальні втрати окупантів склали 28,5 тисяч солдатів.

відео дня

Також він додав, що операція на Добропільському напрямку триває.

"Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Попереду на нас чекають нові випробування", - зазначив Сирський.

Війська РФ наростили кількість застосовуваних повітряних засобів

За словами головкома, росіяни стали більше застосовувати засобів повітряного нападу. Потрібно докласти додаткових зусиль, щоб захистити стратегічно важливі об'єкти.

"За місяць ворог збільшив кількість застосовуваних засобів повітряного наступу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - наголосив Олександр Сирський.

Як добитися перелому у війні - думка експерта:

Україна могла б влаштувати блекаут у Москві, що стало б переломним моментом, сказав в інтерв'ю Главреду Олег Жданов.

На думку експерта, тоді верхівка в Росії може задуматися над усуненням Путіна.

"Так, цілком може, коли еліти зрозуміють, що ситуація безвихідна, і що Росія не переломить її на свою користь. Путін щоразу обіцяє їм, що ось-ось Росія переможе, щоразу він викликає Герасимова і розповідає про перемоги, приписуючи тисячі кілометрів "сірої зони" до завоювань російської армії, до вже захоплених територій. Але колись правда спливе.

Блекаут у Москві стане переломним моментом.

Точно так само свого часу Герінг обіцяв Гітлеру, що жодна бомба не впаде на території Берліна. І коли бомби стали падати на Берлін, Герінг потрапив у величезну немилість. Але тоді це був початок війни, і те, що трапилося, можна було на щось списати.

А для Росії вже фінішна пряма: сьогодні блекаут у Москві, а завтра втрата управління військами на фронті", - додав Жданов.

Якими далекобійними ракетами володіє Україна / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розповів, що Росія планувала окупувати Покровськ за будь-яку ціну, але Сили оборони зірвали її наміри. Також окупанти будували плани щодо захоплення більшої частини Донбасу до листопада.

Росіяни отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, сказав Володимир Зеленський. Глава держави та керівник СБУ Василь Малюк скоординували подальші далекобійні удари, мета яких - зменшення військового потенціалу ворога.

Війська РФ завдають ударів по Україні та ведуть наступ у Запорізькій області, доповів головкому окупантів Путіну начальник російського Генштабу Валерій Герасимов. За його словами, ворог б'ється зі ЗСУ "за Приморське і Степногірськ".

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред