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Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

Анна Ярославська
29 травня 2024, 06:48
129
Окупанти не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв у Харківській області.
война, всу
РФ провела атаки на чотирьох напрямках на Донбасі / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупаційні війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Окупанти не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв у Харківській області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, на відеозаписах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:

  • на схід від Часового Яру;
  • на схід від Новопокровського;
  • біля Новомихайлівки;
  • у Старомайорському.

Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського і не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру чи Новомихайлівки. Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська.

відео дня

Аналітики інституту зазначили, що ці російські механізовані атаки - по одній на кожній із чотирьох нинішніх операційних осей Росії - обмежені порівняно з попередніми.

Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області, ймовірно, мали на меті скористатися нестачею в України живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт.

Російські війська, ймовірно, мали на меті перевірити чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

РФ має частковий успіх на Покровському напрямку - Генштаб

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські війська інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку.

Окупанти здійснили 25 штурмів, на окремих ділянках ворог має частковий успіх.

Зазначається також, ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

Війна в Україні - останні новини

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, де Росія атакувала на початку цього місяця. Однак Росія готується до нового наступу й планує перекинути ще 200-300 тисяч військових в Україну.

Російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для ударів по місту Вовчанськ у Харківській області. Водночас окупанти "повністю загрузли" у вуличних боях. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, що підрозділи ЗСУ могли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області.

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