Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

Російські окупаційні війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Окупанти не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв у Харківській області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, на відеозаписах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:

Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського і не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру чи Новомихайлівки. Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська.

Аналітики інституту зазначили, що ці російські механізовані атаки - по одній на кожній із чотирьох нинішніх операційних осей Росії - обмежені порівняно з попередніми.

Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області, ймовірно, мали на меті скористатися нестачею в України живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт.

Російські війська, ймовірно, мали на меті перевірити чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.