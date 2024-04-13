Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

Також російські окупанти просунулися ще біля трьох населених пунктів.

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Ворог окупував Богданівку в Донецькій області/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін карта DeepState

Російські окупанти окупували село Богданівка Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState. Крім цього зазначається, що російські загарбники просунулися ще біля трьох населених пунктів.

"Ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького", – йдеться у повідомленні.

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Також у свіжому зведенні з фронту DeepState повідомляє, що на Донецькому напрямку зберігається важка ситуація.

"Загалом важка ситуація зберігається на Донецькому напрямку, але на фоні подій біля Часового Яру вона виглядає стабільною. Ворог збирає резерви для битви за Часів Яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин", – зазначається у повідомленні.

Ворог окупував Богданівку в Донецькій області/ скрін карта DeepState станом на 13.04.2024

Що відомо про село Богданівка? Богданівка – село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області в Україні. Площа села становить 1.053 км². Кількість населення станом на 2014 рік становила 77 осіб.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні

Військовий експерт Михайло Самусь сказав, чому новий наступ окупантів відбудеться влітку. Російські окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт, щоб потім перекинути резерви та добиватися нових успіхів, зазначив Самусь.

Полковник Естонії назвав головну проблему України. Незважаючи на значні втрати, Росія продовжує вести активні бойові дії. Водночас українські військові стикаються нестачею боєприпасів та втомлюються. Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо. Естонський поковник зауважив, що проблема України в тому, що від Заходу не надійшли очікувані поставки боєприпасів, а солдати втомлюються все більше.

Нагадаємо, аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року. Країна-агресорка Росія для ведення війни проти України використовує стару техніку. Аналітики вважають, що до середини 2025 року на російських складах може не лишитися старих танків і бойових машин.

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