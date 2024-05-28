Стягують ще 300 тисяч солдатів: РФ хоче відкрити новий фронт в Україні - Умєров

Російські окупанти планують перекинути до України ще 300 тисяч військовослужбовців для проведення нової хвилі наступу, заявив Рустем Умєров.

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Умєров назвав напрямок нового наступу РФ на територію України / Колаж Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Силам оборони України вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, де Росія атакувала на початку цього місяця. Однак Росія готується до нового наступу і планує перекинути ще 200-300 тисяч військових до України. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Reuters.

"Їх мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас, вони продовжують виконувати свою мету - знищити націю", - сказав він.

Міністр оборони зазначив, що Україні потрібно більше зброї та вогневої потужності, щоб зламати плани російських окупантів і не дозволити їм просунутись вглиб країни.

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"Час має вирішальне значення, і для того, щоб відбити атаки, нам потрібно вчасно здійснювати (поставки - ред.)", - сказав Умєров.

Умєров заявив, що близько 1,2 мільйона чоловік оновили свої військові дані онлайн, як вимагає законодавство, щоб сприяти призову, проте не уточнив, скільки осіб уряд планує мобілізувати.

Зазначається, що військові аналітики оцінюють кількість українських військовослужбовців, включаючи силовиків та правоохоронців, у понад мільйон осіб.

Умєров заявив, що Росія зібрала в Україні та поблизу її кордонів 500 000 військовослужбовців і планує додати ще 200-300 тисяч.

Крім того, він наголосив, що противник щодня атакує Україну 300 літаками та гелікоптерами.

За його словами, головним військовим завданням на найближчі місяці для України буде утримання своїх оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно посилюючи військові можливості в повітрі, на морі і на суші.

Умєров висловив надію, що винищувачі F-16 будуть доставлені "дуже і дуже скоро".

"На даному етапі ми зосереджені на підготовці нашого персоналу ... пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні експлуатаційних та ремонтних бригад, і ми працюємо над модернізацією або залученням більшої кількості платформ", - резюмував міністр оборони України.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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