"Щоб війна не йшла десятиріччя": Зеленський назвав два варіанти перемоги України

Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася як можна швидше, але справедливо, сказав Володимир Зеленський.

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Зеленський назвав два шляхи перемоги України у війні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна повинна перемоги Росією за допомогою зброї. Але паралельно є запропонований дипломатичний шлях - саміт миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо ми хочемо справедливості, то обов'язково Україна повинна перемогти. Але я хочу без гучних заяв", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі.

Президент України додав, що складно перемагати тільки зброєю.

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"Ми повинні знати, що Україна дуже хоче, щоб війна закінчилася як можна швидше, але справедливо. Тому зброя потрібна, щоб нас не зруйнували вщент, щоб нас не окупували, нам треба відбиватись від цього зла", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що сьогодні Росія не сама, бо йде відкрите постачання зброї від Ірану.

"Йде постачання зброї артснарядів і ракет від Північної Кореї. І є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання, бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", - додав він.

Як зазначив Володимир Зеленський, "паралельно з цим ми повинні йти дипломатичним шляхом, щоб війна не йшла десятиріччя. Дипломатичний шлях ми запропонували – це саміт миру".

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру - останні новини

Нагадаємо, Офіс президента анонсував проведення першого Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. У заході мають взяти участь лідери держав усіх континентів. Мета саміту - обговорення механізмів для завершення розв'язаної Росією війни проти України і об'єднання світу навколо формули миру Києва, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй.

В той же час, Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити безпосередню участь президента Америки Джо Байдена в Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Варто додати, що за словами Володимира Зеленського, Росія намагатиметься зірвати саміт миру щодо України у Швейцарії в червні.

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