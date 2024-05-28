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Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

Юрій Берендій
28 травня 2024, 16:54
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В ЗСУ наголосили, що в ході боїв за Вовчанськ росіяни зазнають значних втрат, більша частина міста залишається під контролем Сил оборони.
Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську
Росіяни знищують Вовчанськ термобаричними боєприпасами / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада, deepststemap

Російські загарбники використовують важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепек" для ударів по місту Вовчанськ у Харківській області. Водночас окупанти "повністю завʼязли" у вуличних боях. Про повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі для LIGA.net.

Волошин зазначив, що ворог намагається продовжувати штурмувати Вовчанськ і не полишає спроб закріпитися у місті піхотними підрозділами. Водночас, він підкреслив, що більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони.

За словами Волошина, російські сили поєднують наземні штурми з авіаційними ударами, щоб досягти успіху, а також використовують важку вогнеметну систему ТОС-2 "Солнцепек", щоб обстрілювати місто термобаричними боєприпасами.

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Він також зазначив, що окупанти нанесли 18 авіаційних ударів по українських позиціях, використали дрони-камікадзе та здійснили 306 обстрілів. У той же час українські артилеристи виконали 547 вогневих завдань.

"Росіяни "повністю завʼязли" у вуличних боях за Вовчанськ і понесли дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів – їм з різних напрямків доводиться перекидати резерви для підтримки активних штурмових дій, проте успіху вони не мають", - зазначив він.

Окрім цього, для підтримки своїх дій окупанти намагаються переміщувати мотострілецькі підрозділи, що входять до складу 44-го армійського корпусу. Цей корпус був сформований у Ленінградському військовому окрузі в Карелії на північному заході Російської Федерації.

Волошин також повідомив, що втрати ворога за добу становлять близько 250 осіб, з них 54 особи загинули, кілька росіян захоплено в полон. У результаті бойових дій на цьому напрямку фронту Силами оборони України був знищений танк, дві артилерійські системи, п'ять автомобілів і п'ять одиниць спецтехніки росіян.

Крім цього, були пошкоджені дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 6 автомобілів і одна одиниця спецтехніки окупантів, підсумував Волошин.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України здійснили невелике просування на північ від Харкова у напрямку до населеного пункту Липці. З геолокаційних кадрів видно, що українські війська відновили контроль над частиною території у полях на північ від цього населеного пункту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські окупанти на півночі Харківської області не змогли виконати "завдання" Володимира Путіна зі створення так званої буферної зони. Вони не можуть продовжити наступ ні до Липців, ні в районі Вовчанська. Загарбники досягають лише обмежених "успіхів", і фронт стабілізовано. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

У Вовчанську російські окупанти зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів під час наступу на північ від Харковської області. Вони зазнали великих втрат у боях за місто. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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