Чи зможуть окупанти піти на Київ: генерал розповів про підготовку наступу РФ

Залишається невідомим, як і коли саме росіяни сформують нові сили, каже Ігор Романенко.

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Ігор Романенко спрогнозував ймовірність наступу росіян / Главред, міноборони РФ

Російські окупанти формують стратегічні резерви - дві армії для наступу на Україну, розповів військовий експерт Ігор Романенко.

Як наголосив він у коментарі ТСН, росіяни збирають 14 дивізій і 16 бригад: "Це - суттєва сила".

Експерт каже, що поки що залишається невідомим питання про те, як і коли саме росіяни сформують нові сили і на якому напрямку фронту вони будуть задіяні.

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"З іншого боку, Росія вже формувала подібні армії - наприкінці першого року війни та минулого року. Але оскільки тоді ми наступали, у росіян не вистачило наявних сил, вони відривали від цих армій частини і кидали їх на наш контрнаступ, щоб виправити ситуацію. Зараз ситуація змінилася - ми перебуваємо в обороні", - додає генерал-лейтенант.

Водночас він зазначає, що завдяки введенню в дію цих резервів цілком можливе формування окремого угруповання на якомусь із напрямків фронту.

"Це може бути не обов'язково Харків або Суми. Я б і Київ не виключав із цього списку. Хоча достатніх сил у росіян на даний момент для наступу на столицю немає. Для наступу на Київ ворогу треба докласти чимало зусиль. Найімовірніше, у планах ворога, обійти Харків, щоб далі захоплювати лівобережну Україну. Тому, де саме будуть застосовані ці армії, буде вирішено після закінчення їхнього формування. Думаю, це питання зараз у динаміці. Ворог намагається зібрати 400 тисяч новобранців - 150 тисяч - це строковики і ще 250 завдяки прихованій мобілізації", - додав Романенко.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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