УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона: деталі удару

Альона Вороніна
23 серпня 2023, 08:59 оновлено 23 серпня, 09:34
443
Дві керовані авіабомби російські загарбники скинули з літаків близько 4 години ранку. Є постраждалі та руйнування.
Удар авиабомбами по Херсону, российская авиабомба
Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона/ колаж: Главред, фото: начальник Херсонської МВА Мрочко, Telegram, Вікіпедія

Російські окупанти у ніч на середу, 23 серпня, завдали авіаудару по Херсону. Близько 04:00 вони скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. Він зазначив, що внаслідок авіанальоту ворога постраждали шестеро людей.

"Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці", – розповів Прокудін.

відео дня

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів у Telegram, що внаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі міста.

"До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей", – зазначив Мрочко.

Також він додав, що за минулу добу, 22 серпня, російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 13 разів і використали 78 снарядів.

"Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах. Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина нажаль загинула, ще 4 людини зазнали поранень різної ступені важкості", – повідомив начальник Херсонської МВА.

Окупанти атакували також Одещину

У ніч на 23 серпня російські загарбники також атакували Одеську область. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, цієї ночі загарбники упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. За слова очільника ОВА, ціллю окупантів була цивільна інфраструктура регіону.

Українська протиповітряна оборона знищила дев’ять дронів-камікадзе "Шахед". Проте було влучання у підприємство.

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини окупантів. Серед цивільного населення постраждалих немає", – розповів голова Одеської ОВА.

Удари РФ по Херсону

У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян було травмовано.

11 серпня РФ вдарила по багатоповерхівці у Херсоні. Окупанти били з артилерії. Снаряд влучив у багатоповерховий житловий будинок. Було поранено двох людей. Пізніше стало відомо, що в медустанові помер один з постраждалих.

Вранці 13 серпня Росія "накрила" село на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули шестеро людей. Зокрема, вбито майже сім'ю: чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження, загинули на місці, 12-річного сина загиблих намагалися врятувати лікарі, але він теж помер.

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона авіабомба вторгнення Росії Херсонська область
Реклама

Головне за день

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ - ISW

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ - ISW

09:37 Світ
Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона: деталі удару

Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона: деталі удару

08:59 Україна
Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

07:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:43

Пригожин ожив, а Суровікін - ні

09:37

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ - ISW

08:59

Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона: деталі удару

08:50

"Страшно, дрон прилетів – вибух": жителі Москви в шоку через новий удар БПЛАВідео

08:26

Карта дня: що віщує Таро на 23 серпня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:24

Заплутався в руках і загубив годинник: Путін осоромився курйозним випадкомВідео

07:59

Вантаж 200 для Казані: ЗСУ знищили полковника РФ – командира полку окупантів

07:30

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

06:44

Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"Відео

Реклама
06:35

Путіна і його війну ненавидить 80% росіян?Погляд

04:05

Церковне свято 23 серпня: що можна і не можна робити на святого Лаврентія

03:30

"Найщасливіший день": Злата Огневич похвалилася поповненням у родині

03:00

"Післязавтра - 242!": роспропагандистів "поковбасило" через передачу Україні F-16Відео

02:35

"Росіяни будуть страждати і мучитися": експерт описав жахливу картину краху РФВідео

02:05

Яким розсолом заливати помідори: секретний інгредієнт забезпечить результат

01:35

Офіцер розповів, чи розумно борються з ЗСУ російські окупанти

00:21

Жінка назвала свого сина класичним ім'ям, але люди неправильно його пишуть

22 серпня, вівторок
23:23

Ці десерти полюблять готувати навіть ліниві: страви з яблук нашвидкуруч

23:19

"Стирають все з обличчя землі": боєць ЗСУ розповів, як росіяни "засипають" захисників

23:10

Помер Тото Кутуньо: 4 цікаві факти про життя італійської легенди

Реклама
22:58

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

22:52

"Боявся, що це станеться": Ектор Хіменес-Браво показав себе після операціїВідео

22:15

"Життя росіян має значення": відомий режисер цинічно захистив окупантів

22:03

Як українською сказати "странный случай": Авраменко озвучив колоритне слово

21:36

Сергій Жадан проговорився про стосунки з Христиною СоловійВідео

21:36

Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

21:00

"Молюся, щоб не підтвердилося": син Квіткової і Добриніна опинився в лікарні

20:55

Росіяни в паніці намагаються захистити Керченський міст: в ГУР розкрили плани РФ

20:54

Віталій Портников. Три варіанти закінчення війниВідеоблоги

20:53

Головоломка для найуважніших: лише деякі знайдуть цифру 1 на картинці

20:28

У Німеччині висловилися про удари БПЛА по Росії

20:12

Чим можна замінити соєвий соус: смачні і корисні альтернативи

19:57

Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

19:17

"На днях побачите": Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму

19:15

Григорій Козловський та ФК "Рух" передали українським військовим дрони різних типівВідео актуально

19:10

Ракетна загроза на День НезалежностіПогляд

19:02

Помер зірка італійської музики Тото КутуньоВідео

18:58

РФ уперше вивела "Циклон" у Чорне море: що це за судно і в чому його небезпека

18:40

Надурила понад 500 родин бійців ЗСУ: на Миколаївщині жінка "заробила" 2 млн грн

18:37

Тіла росіян спливають у річці, РФ намагається уникнути протестів - ЗСУ

Реклама
18:05

В Україні стартували сотні обшуків у військкоматах та ВЛК

18:03

Чи небезпечна лазерна епіляція: відповідь на найбільш спірне питання дуже здивує

17:50

День незалежності України: 7 видатних фактів про доленосну подію

17:25

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на вересень 2023

17:16

Чому 24 серпня не можна відкривати вікна: важливі прикмети і заборони

17:10

Проломили лінію оборони РФ: заступник комбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу

16:59

Росія показала кадри нібито захоплення села під Куп'янськом: що кажуть в ОВА

16:42

Традиційне гуцульське весілля та "червона кнопка": прем’єра "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакує Україну ракетами, в Чорне море ворог вивів новий корабель

16:10

Делікатесний салат з буряка, від якого відірватися нереально: унікальний рецепт

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти