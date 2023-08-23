Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона: деталі удару

Російські окупанти у ніч на середу, 23 серпня, завдали авіаудару по Херсону. Близько 04:00 вони скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. Він зазначив, що внаслідок авіанальоту ворога постраждали шестеро людей.
"Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці", – розповів Прокудін.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів у Telegram, що внаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі міста.
"До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей", – зазначив Мрочко.
Також він додав, що за минулу добу, 22 серпня, російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 13 разів і використали 78 снарядів.
"Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах. Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина нажаль загинула, ще 4 людини зазнали поранень різної ступені важкості", – повідомив начальник Херсонської МВА.
Окупанти атакували також Одещину
У ніч на 23 серпня російські загарбники також атакували Одеську область. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, цієї ночі загарбники упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. За слова очільника ОВА, ціллю окупантів була цивільна інфраструктура регіону.
Українська протиповітряна оборона знищила дев’ять дронів-камікадзе "Шахед". Проте було влучання у підприємство.
"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини окупантів. Серед цивільного населення постраждалих немає", – розповів голова Одеської ОВА.
Удари РФ по Херсону
У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян було травмовано.
11 серпня РФ вдарила по багатоповерхівці у Херсоні. Окупанти били з артилерії. Снаряд влучив у багатоповерховий житловий будинок. Було поранено двох людей. Пізніше стало відомо, що в медустанові помер один з постраждалих.
Вранці 13 серпня Росія "накрила" село на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули шестеро людей. Зокрема, вбито майже сім'ю: чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження, загинули на місці, 12-річного сина загиблих намагалися врятувати лікарі, але він теж помер.
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