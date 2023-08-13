Росія 'накрила' село на Херсонщині: вбито сім'ю, найменшій загиблій - 23 дні

Від отриманих травм помер також 12-річний син із цієї родини, лікарям не вдалося його врятувати.

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РФ знову атакує Херсонщину / Колаж Главред. Фото: Telegram Ігор Клименко

Вранці 13 серпня російські окупанти вдарили по Широкій Балці Херсонської області, внаслідок чого загинули шестеро людей, зокрема вбито майже всю сім'ю.

Як повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Широкої Балки загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження.

12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний. Оновлено 13:08. Клименко повідомив, що підлітка не вдалося врятувати, він помер від травм.

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Крім того, 12 "прильотів" зафіксовано у Станіславові. Загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Отримує медичну допомогу.

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", - наголосив глава МВС.

Росія обстрілює Херсонщину

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільних на звільненій частині Херсонщині. Зокрема, 7 серпня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

За кілька днів РФ повторила злочин, вдаривши по іншій житловій багатоповерхівці. Було поранено двох людей. Пізніше стало відомо, що в медустанові помер один з постраждалих.

Нерідко ворог вдається до особливо цинічних обстрілів - наприклад, "накриває" екстрені служби, які виїжджають рятувати потерпілих внаслідок атак РФ. 3 серпня стався черговий такий випадок - працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

Втім, буває й інше: часто трапляються випадки, коли окупанти б'ють по своїх же. Так, 9 серпня загарбники випадково скинули три керовані авіаційні бомби на власні підрозділи.

Російська Федерація обстрілює не тільки Херсонщину, а й інші прифронтові регіони. До прикладу, 9 серпня РФ вдарила ракетами по житловому кварталу, вбивши двох молодих музиканток - доньок нацгвардійців, які зараз воюють на фронті.

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