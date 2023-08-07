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Вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні: є загиблі та поранені

Анна Ярославська
7 серпня 2023, 08:59 оновлено 7 серпня, 09:19
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Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.
Обстріл Херсона
Вночі окупанти обстріляли Херсон / Фото : t.me/phogovua

У ніч на понеділок, 7 серпня, окупанти обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, обстріл стався близько 00:05. Снаряди влучили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі.

Під завалами приватного будинку загинула жінка.

відео дня

Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано. Дані уточнюються.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив у Telegram: "Росія обстріляла Херсон. Влучила у дев'ятиповерхову будівлю. Там виникла пожежа внаслідок обстрілу. Теплові удари отримали двоє пожежників. Також загинула жінка".

Вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні: є загиблі та поранені
Після обстрілу спалахнули пожежі / Фото: t.me/ermaka2022

Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійські обстріли по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждали двоє місцевих жителів, один з них госпіталізований.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв ведення війни (ч.1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Увечері 3 серпня російські окупанти обстріляли Херсон. Було зафіксовано влучання у торговий центр, а також медустанову. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вранці у вівторок, 1 серпня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра.

Під час повторного обстрілу міста загарбники поранили рятувальників, які в цей час гасили пожежу в Свято-Катериненському соборі, спичинену першим обстрілом. Поранення отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували.

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