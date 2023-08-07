Вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні: є загиблі та поранені

Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

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Вночі окупанти обстріляли Херсон / Фото : t.me/phogovua

У ніч на понеділок, 7 серпня, окупанти обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, обстріл стався близько 00:05. Снаряди влучили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі.

Під завалами приватного будинку загинула жінка.

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Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано. Дані уточнюються.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив у Telegram: "Росія обстріляла Херсон. Влучила у дев'ятиповерхову будівлю. Там виникла пожежа внаслідок обстрілу. Теплові удари отримали двоє пожежників. Також загинула жінка".

Після обстрілу спалахнули пожежі / Фото: t.me/ermaka2022

Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійські обстріли по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждали двоє місцевих жителів, один з них госпіталізований.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв ведення війни (ч.1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Увечері 3 серпня російські окупанти обстріляли Херсон. Було зафіксовано влучання у торговий центр, а також медустанову. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вранці у вівторок, 1 серпня, російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Херсоні. Загинув молодий лікар, який лише кілька днів тому приступив до своїх обов'язків. Поранена медсестра.

Під час повторного обстрілу міста загарбники поранили рятувальників, які в цей час гасили пожежу в Свято-Катериненському соборі, спичинену першим обстрілом. Поранення отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували.

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