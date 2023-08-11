РФ вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: в лікарні помер один з постраждалих

Рано вранці в п'ятницю, 11 серпня, російські окупанти обстріляли з артилерії Херсон. Снаряд влучив у багатоповерховий житловий будинок. Було поранено двох людей. Пізніше стало відомо, що в медустанові помер один з постраждалих.
"У медустанові зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, 53-річний загиблий потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Внаслідок обстрілу він отримав важкі поранення грудної клітини і травматичний шок.
"Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними", - додає Прокудін.
Обстріл Херсонської області прокоментував і глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни знову вдарили по Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення отримали двоє людей – жінка та 44-річний чоловік. У місті Берислав обстріл відбувся з БПЛА - поранений чоловік", - написав він у Telegram.
Зазначимо, сьогодні близько 4 ранку окупанти обстріляли село Комишани в Херсонській області, в результаті три жінки були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Близько 08:30 ворог вдарив з артилерії по Херсону. Поранення отримали дві людини. А в Бериславі обстріл стався з БПЛА, внаслідок чого поранений чоловік.
Ракетний удар по Україні 11 серпня
У п'ятницю, 11 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У Києві, Вінниці та Хмельницькому лунали вибухи.
Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами "Кинджал". Всі ворожі цілі вдалося збити.
У столиці кілька уламків російської ракети впали в Оболонському районі на території дитячої лікарні. Також виявлено ще два місця падіння уламків.
На вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
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