Окупанти не випускають людей із затоплених Олешок: жителі благають про допомогу

По околицях міста води понад три метри, виїздів з міста немає. При цьому течія велика, на гумових човнах пересуватися небезпечно.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-ne-vypuskayut-lyudey-iz-zatoplennyh-oleshek-zhiteli-umolyayut-o-pomoshchi-10476124.html Посилання скопійоване

Місто Олешки затоплене практично повністю / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Жителі міста Олешки на Херсонщині опинилися у водній пастці через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Російські загарбники не випускають людей. Про це йдеться в листі, який опублікував журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Жінка на ім'я Вікторія, у якої батьки залишилися в Олешках, розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини.

За її словами, в центрі Олешок поки що немає великої води, оскільки там найвище місце.

"По околицях води понад три метри, виїздів з міста немає. Пишуть, що течія велика, на гумових човнах небезпечно. Люди намагаються якось організуватися для допомоги іншим, але немає плавзасобів, а також "асвабадітелі" не пропускають людей", - йдеться у листі.

Жінка просить підняти тему порятунку людей лівого берега в ЗМІ.

Про те, що жителі Олешок не можуть евакуюватися, Цаплієнко писав і 6 червня. За його словами, люди сидять на дахах будинків.

"В Олешках, на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, окупанти не дають евакуювати людей. Багато хто залишається на дахах підтоплених будинків, їхні прохання про допомогу ігноруються. Тих, хто намагається вивезти постраждалих на човнах, окупанти зупиняють", – написав він.

Цаплієнко зазначив, що немає жодних гарантій, що люди виживуть.

Також журналіст опублікував скріншоти повідомлень з місцевих пабліків - люди благають про допомогу:

Тим часом призначений російськими загарбниками "голова уряду Херсонської області" Андрій Алексєєнко заявив, що евакуація людей із затоплених Олешок можлива лише на спецтехніці.

"Найскладніша ситуація зараз в Олешках. Місто затоплене практично повністю", - написав він у Telegram.

Що відбувається на Херсонщині після підриву ГЕС

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 ранку 7 червня вода затопила 1852 будинки. Вночі почало підтоплювати ще одну громаду.

"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, проте через руйнування дамби вода ще прибуває. За нашими підрахунками вода збільшиться в районі 1 метра протягом 20 годин. Вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вода вчора ще не дісталася", - додав Прокудін.

Він також зазначив, що вже евакуйовано 1457 осіб, з них з Корабельного району, який є одним з найбільш постраждалим, вивезли 1256 жителів. Евакуація триває.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо:

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

Інші новини: