РФ ймовірно навмисно пошкодила Каховську ГЕС: в ISW пояснили, в чому вигода окупантів

Поки що Інститут вивчення війни не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за руйнування Каховської гідроелектростанції.

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Каховську ГЕС, ймовірно, навмисно пошкодила країна-агресор Росія / Колаж : Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти навмисно підірвали Каховську ГЕС. Про це свідчить баланс доказів, аргументації та риторики, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. При цьому експерти поки не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу.

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США все ще не можуть остаточно сказати, що викликало руйнування греблі, але оцінюють повідомлення про те, що "вибух був спричинений Росією". Телеканал NBC також повідомив, що США мають розвідувальні дані, що вказують на відповідальність Росії за руйнування греблі, але зараз працюють над тим, щоб розсекретити відповідну інформацію. Крім того, різні європейські чиновники зробили заяви про те, що вони вважають Росію причетною до руйнування ГЕС, йдеться в звіті ISW.

"Заяви американських і європейських чиновників в цілому узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни мають більший і чіткиший інтерес в затопленні лівого берега Дніпра попри шкоду для власних підготовлених оборонних позицій", - пишуть експерти.

21 жовтня 2022 року ISW попередньо оцінив, що Україна не зацікавлена в підриві дамби, і вказав, що 80 населених пунктів опиняться під загрозою затоплення.

Аналітики нагадали, що російські джерела висловлювали сильну і відверту стурбованість з приводу того, що Україна готується форсувати річку і контратакувати на східному березі Херсонської області.

Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських воєнкорів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра і змусила українські підрозділи евакуюватися під вогнем російської артилерії.

В Інституті вивчення війни відкинули російську версію про підрив ГЕС. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що українські військові підірвали греблю, бо "не досягають своїх цілей у контрнаступі".

"Таке пояснення неправдоподібне, оскільки українські війська ще не проводили широкомасштабні наступальні операції", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що, навпаки, росіяни мають більший інтерес в затопленні нижньої течії Дніпра, ніж українці.

"Росія може використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро і ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складний водний об'єкт", – йдеться у звіті.

Існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення, хоча повідомлення про звуки, схожі на вибухи, не зовсім узгоджуються з таким припущенням.

"Зараз ISW не може запропонувати остаточну оцінку щодо відповідальності за інцидент. Але вважає, що баланс доказів, аргументації та риторики вказує на те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - зазначають аналітики.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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