Тіла вбитих дівчат повісили на деревах: українка розповіла про жахливі випадки звірств орків

Буча після російської окупації/ УНІАН

Під час окупації російськими загарбниками частини Київщини орки знущалися над місцевими мешканцями. Жінок та неповнолітніх дівчат били і ґвалтували, тіла декого зі своїх жертв окупанти вішали на деревах.

Про такі жахливі знахідки після їх виявлення розповіли українські військові. Фотографії, які доводять факти таких жахливих звірств, українці Оксані Литвиненко показали її земляки-біженці, про що жінка розповіла виданню The Guardian. Оксана живе у Варшаві, і дізналася про жахливі вчинки окупантів на Київщині після спілкування із земляками, які втекли у Польщу.

Жінка розповідає, що спочатку не вірила у правдивість історій про ґвалтування та вбивства окупантами мирного населення на територіях, які були під російською окупацією. Вона думала, що це просто страшні історії, або що таким чином українці, які втекли від війни, просто намагаються виправдати свою втечу через відчуття провини.

Проте потім Литвиненко поспілкувалася з жінкою років 70-ти, яка перетнула кордон з донькою та правнучкою. Сім’я втекла з населеного пункту, який розташований неподалік від Ірпеня та Бучі.

Жінка розповіла, що її внук захищає Україну зі зброєю в руках, і його бригада однією з перших вирушила на звільнені від окупантів території. Те, що він там побачив, його просто шокувало. Коли він повернувся додому, то просив своїх рідних поїхати подалі від війни, адже боявся за їхні життя. На доказ звірств окупантів, наслідки яких побачив хлопець у звільнених районах Київщини, він показав зроблені ним фото.

"Він повернувся додому з чергування і благав залишити Україну. Розповів, що російські військові ґвалтують і вбивають жінок. Вона відмовлялася, але коли у відчаї він показав їй фотографії, зрозуміла, що має тікати", – розповіла Литвиненко.

Свідчення, які їй надали біженці, українка Оксана Литвиненко розповіла журналістам видання The Guardian/ Скрін

На одному з фото, яке потім переселенка показала Оксані, було повішене тіло дівчини на вигляд не більше 14 років. Жінка зазначала, що її онук бачив багато таких тіл українок, яких окупанти після своїх знущань і вбивства повісили на деревах.

"Він йшов лісом у пошуках мертвих тіл, залишених росіянами, підвів голову й побачив цих дівчаток... Усі вони були дуже молоді. Оголені й розірвані", – розповідає Оксана.

Хлопець також передав зроблені фото українським слідчим, які збирали докази воєнних злочинів армії РФ в Україні.

Сім’я хлопця після того, як побачила ці фото, одразу вирішила виїхати за кордон. Вони поїхали, навіть не дивлячись на те, що донька 70-річної жінки-оповідачки, якій було понад 50 років, хворіє на рак і була знесилена.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі ексгумували тіла двох чоловіків 22 та 23 років, яких жорстоко вбили російські загарбники. Окупанти спочатку розстріляли хлопців в автомобілі, яким ті їхали, а потім ще й переїхали транспортний засіб танком.

Нагадаємо, у Херсоні орки ще перші дні окупації розстріляли майже 40 мирних жителів. Однією з їхніх жертв стала 17-річна Анастасія Мостова. Мама загиблої дівчини розповіла, що її доньку застрелили просто на вулиці.

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